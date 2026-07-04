Llegamos al sábado y siendo el primero de julio, podemos decir que el verano está ya en pleno apogeo. Las carreteras de Madrid y sus accesos llevan días notando el movimiento propio del inicio de las vacaciones con familias que se van, familias que vuelven, y mucha gente aprovechando el fin de semana para hacer ese viaje que llevan semanas planificando. Si tú eres de los que hoy tiene el coche en marcha o a punto de arrancarlo, lo primero antes de salir es saber cuál es el precio de la gasolina hoy 4 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Los precios siguen sin dar grandes sorpresas hoy sábado. La situación en Oriente Medio, con la guerra de Irán como factor dominante en los mercados del crudo, se mantiene en un punto de relativa contención pero esta misma semana finalizó la rebaja del IVA en el precio de la gasolina y el diésel y pasó a ser de un descuento temporal y progresivo, de modo que lo normal es que nos encontremos repostando con precios algo más elevados que hace una semana. Es importante entonces estar bien informados, así que nada como hacer consulta a los datos actualizados que tiene el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, en el que podemos ver cuáles son los precios más bajos disponibles hoy en Madrid.

Precio de la gasolina hoy 4 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo marcado por el Geoportal de gasolineras, aquí es donde te va a resultar más barato repostar hoy sábado:

Gasolina 95

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,309 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . E.S. El Álamo, S.L. . El Álamo. Carretera local M-404, km 3,640. Precio: 1,339 €/l .

. El Álamo. Carretera local M-404, km 3,640. Precio: . Super Gasoil 2016 S.L. . Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1,349 €/l .

. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: . Galp . Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: 1,349 €/l .

. Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,359 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,369 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: 1,369 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Paseo Europa, 22. Precio: 1,369 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Paseo Europa, 22. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1,369 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: . Ballenoil. San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,422 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,453 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,559 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1,569 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . Galp . Collado Villalba. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,574 €/l .

. Collado Villalba. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,589 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,589 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,594 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina C/ Ávila. Precio: 1,604 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina C/ Ávila. Precio: . Cepsa. Majadahonda. Carretera M-516, km 0,1. Precio: 1,607 €/l.

Diésel

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,329 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,369 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1,369 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,381 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1,395 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,395 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,399 €/l .

. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1,406 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Ballenoil. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1,406 €/l.

Tal y como vemos, los precios parece que se han movido hacia arriba como era de prever tras ese anuncio del fin de la rebaja del IVA para la gasolina y el diésel. Aunque sean céntimos y estemos hablando de las gasolineras que son low cost y estaciones más económicas, la gasolina 95 se mueve en torno a los 1,31-1,36 €/litro, la gasolina 98 ronda los 1,42-1,60 €/litro y el gasóleo A se sitúa, en general, entre 1,33 y 1,41 €/litro. Aunque las subidas son de apenas unos céntimos por litro, la tendencia parece claramente alcista tras las medidas adoptadas por el Gobierno esta semana, que ya comienzan a reflejarse en los precios comunicados por las estaciones de servicio al Ministerio para la Transición Ecológica.

Cómo encontrar las gasolineras más baratas de Madrid en el mapa de Geoportal

Ahora ya sabes todos los precios de la gasolina o dónde te resulta más barato repostar hoy sábado, pero si prefieres buscar tú mismo la gasolinera más conveniente según donde estés o la ruta que tengas prevista para el día de hoy, o cualquier otro día, el Geoportal de gasolineras te permite hacerlo a través de listados como los que acabamos de ver, pero también puedes ver un mapa interactivo que muestra los precios actualizados en tiempo real. Es la herramienta más práctica en un día como hoy, cuando muchos conductores no siguen sus rutas habituales y necesitan localizar una opción que sea barata sobre la marcha. El mapa aparece, tal y como lo vemos a continuación a modo de ejemplo, aunque puedes moverlo par ubicar la zona de interés, y con ello ver qué gasolineras tienes cerca.