El miércoles ya está aquí y estando a mitad de semana, quienes utilizan el coche a diario para ir al trabajo, o tienen previsto algún desplazamiento de cara a lo que nos queda de semana, buscan las estaciones de servicio más económicas para recortar el gasto en combustible. Por eso, antes de pasar por el surtidor, será bueno que compruebes cuál es el precio de la gasolina hoy 21 de octubre y dónde se encuentran las gasolineras más baratas de Madrid.

Y es que la diferencia entre una gasolinera y otra puede suponer varios euros de ahorro al llenar el depósito, incluso con la rebaja actual que se hace de 20 céntimos el litro ante una situación de crisis con el tema de los carburantes que parece que se alarga. De este modo, y sabiendo que municipios del sur de la Comunidad, como Fuenlabrada o Alcorcón, parece que vuelven a ser los que más veces aparecen entre las opciones más económicas, frente a Madrid capital, puede que quieras comprobarlo para hoy o de hecho, saber hacia donde dirigirte para en definitiva repostar más barato. Todos los datos, como siempre, los sacamos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene siempre datos actualizados a partir de lo que reportan las gasolineras, de modo que vamos a conocerlos:

Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estos son, según el Geoportal, las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles en Madrid, a primera hora:

Gasolina 95

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.568 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.569 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.579 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.579 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.589 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.599 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.799 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.819 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.829 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . BP Guadalcanal 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Cepsa La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.834 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.834 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: 1.839 €/l .

. Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.839 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.839 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.839 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.849 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP San Peter 365. Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,200. Precio: 1.849 €/l.

Diésel

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.699 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.708 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.709 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.719 €/l.

Ahora ya sabes dónde puedes repostar y ahorrar algo de dinero con la gasolina, pero si quieres ver resultados en otro momento, te recomendamos entrar en el Geoportal y hacer tu propia consulta, de modo que veas precios actualizados no sólo en forma de lista sino también de mapa, como este que ahora ves a modo de ejemplo: