Susanna Griso habla claro y alto de lo que falta en España y confirma: «Echo en falta un gran pacto de Estado, una ley del suelo»

La crisis de la vivienda es uno de los temas candentes de actualidad y una de las principales preocupaciones de la sociedad española. Si ya era un quebradero de cabeza en los últimos tiempos, los dos reales decretos de Sánchez, tumbados ambos en el Congreso y aprobados en la Diputación Permanente, han echado más leña al fuego ante la falta de soluciones reales.

Las elecciones generales del 29-N vienen marcadas por este grave problema, así como por la invasión marroquí de Ceuta y el trágico accidente ferroviario de Urda con 69 víctimas mortales. Los españoles demandan garantías para todos estos inconvenientes y el que logre ofrecer las mejores medidas puede conseguir decantar la balanza de su lado.

Y es que el tema de la vivienda afecta a todos por igual. Al menos así lo afirma Susanna Griso, presentadora de Espejo Público. La periodista analizó en profundidad la situación actual en El Hormiguero y confesó su propia experiencia en su ciudad natal, Barcelona.

Un mercado inmobiliario que pende de un hilo

Griso confesó que, a pesar de su posición y de su buena situación económica, la capital catalana se ha transformado en una ciudad en la que es prácticamente imposible encontrar una vivienda en condiciones: «Yo he intentado buscar vivienda en Barcelona y, sinceramente, no la he encontrado».

«Me he dado cuenta de que funciona por casting. O tienes a alguien que va y te pone el primero de la fila o es casi imposible. Yo buscaba una vivienda para estudiantes. En Barcelona es muy difícil», manifestó con suma pena en el espacio televisivo de Pablo Motos.

.@susannagriso pone el foco en las dificultades para acceder a una vivienda #SusannaGrisoEH https://t.co/vbtYI1VbMx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 21, 2026

La comunicadora también considera que las decisiones tomadas por parte del Gobierno son erróneas, ya que lo único que han conseguido ha sido estrangular aún más al mercado. «Barcelona es el experimento de la limitación de los precios. El tope de los alquileres está haciendo que muchos propietarios se estén pasando al alquiler temporal, entonces la oferta se ha reducido claramente», condenó.

«Barcelona es el experimento de la limitación de los precios»

«Hay quienes hablan de una caída de la oferta del 30% y otros del 70%. No quiero dar cifras, pero lo que ha caído lo he experimentado yo en mis propias carnes. Eso es indudable», afirmó Griso, puntualizando que los datos quedan en segundo plano, ya que lo verdaderamente importante es que las familias tengan una casa donde vivir.

Griso denuncia sin tapujos la situación actual

«Me pongo en la piel de quien no tenga una nómina, que no pueda avalar para un contrato indefinido… ¿En qué condiciones una persona vulnerable, inmigrante o con hijos va a encontrar vivienda?», censuró la periodista, que no contenta con ello, expuso aún más la deplorable situación en la que nos encontramos: «Se está construyendo menos vivienda que nunca. Y es indudable que es un problema que no solo atañe al Gobierno de España porque afecta a las tres administraciones».

«El Gobierno socialista ha intentado sacar una ley del suelo dos veces y no ha podido porque ni sus socios la querían»

Ante la crítica situación en la que se encuentra la vivienda, Griso hizo una petición al sector de la política: «Echo en falta que haya habido un gran pacto de Estado para una ley del suelo. El Gobierno socialista lo ha intentado sacar dos veces adelante y no ha podido. Primero, porque sus socios no la querían. Y luego creo que el PP tampoco le ha querido dar oxígeno en esta cuestión. Y desde mi punto de vista se ha equivocado porque había alcaldes del PP que lo estaban pidiendo».

La excesiva burocracia, una de las cuentas pendientes

La primera propuesta electoral del principal candidato de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es la más ambiciosa de todas: aprobar un plan para construir un millón de viviendas en su primer mes de legislatura. No obstante, un proyecto de tal magnitud requiere una cantidad enorme de tiempo. Concretamente, según Motos, en el mejor de los casos, levantar un bloque de viviendas podría necesitar entre tres y cuatro años.

«Es una barbaridad», opinaba Susanna Griso, que añadió: «Hay mucha burocracia. Como se cometieron muchos excesos durante la burbuja inmobiliaria, los ayuntamientos tienen miedo. No encuentran un técnico municipal que quiera llevar a cabo determinadas recalificaciones por la posibilidad de que le terminen llevando a los tribunales. Son muchos impedimentos. Hemos basculado y nos hemos ido de un extremo al otro. Ahora, apenas ves grúas».

La presentadora televisiva cerró el tema volviendo a las cifras: «El Banco de España ya ha dicho que necesitamos mínimo 700.000 viviendas. El Partido Popular ya se ha comprometido a construir un millón. Ya veremos. Para que eso pase, tienen que cambiar demasiadas cosas. Y encontrar suelo».