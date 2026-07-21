El martes comienza, y el tráfico en Madrid ya ha vuelto a su ritmo habitual tras el arranque de la semana. A estas alturas, muchos conductores no esperan al fin de semana para repostar: prefieren hacerlo entre semana, con menos prisas y, si hay suerte, a mejor precio. Sobre todo ahora, cuando cualquier diferencia en el surtidor termina notándose de modo que es importante estar al día de precios así que toma nota porque este es el precio de la gasolina hoy 21 de julio con las gasolineras más baratas de Madrid.

Porque no, la gasolina no cuesta lo mismo en toda la Comunidad de Madrid. Ni siquiera dentro de un mismo municipio. Basta con moverse unos pocos kilómetros, a veces ni eso, para encontrar variaciones que, en un depósito medio, acaban siendo varios euros. Por eso cada vez hay más gente que mira precios antes de parar en la primera estación que encuentra. Para este martes, los datos más recientes vuelven a confirmar esa diferencia entre estaciones y la referencia, como siempre, es el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge los precios actualizados que comunican las propias gasolineras.

Precio de la gasolina hoy 21 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con la información disponible a primera hora, estas son algunas de las opciones más económicas para repostar en la Comunidad de Madrid:

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.429 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . GasExpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . GasExpress . Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: . Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: . Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. Precio: . Petroprix . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: . Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 249. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 249. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Circunvalación, 64. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Circunvalación, 64. Precio: . Plenergy . Torrejón de Ardoz. Calle Trópico, s/n. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Trópico, s/n. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.429 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Petroprix . San Fernando de Henares. Avenida de los Artesanos, 7. Precio: 1.429 €/l .

. San Fernando de Henares. Avenida de los Artesanos, 7. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.429 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: . Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.439 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.579 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.589 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.589 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.659 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.659 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.677 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.695 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.699 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Galp . Collado Villalba. Calle Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1.699 €/l .

. Collado Villalba. Calle Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.699 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela. Calle Diésel, 9. Precio: 1.703 €/l .

. La Aldehuela. Calle Diésel, 9. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.709 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.719 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparrache. Precio: 1.719 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparrache. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.729 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.729 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Galp. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1.729 €/l.

Diésel

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.469 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1.487 €/l .

. Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.489 €/l .

. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valdemoro. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.489 €/l .

. Valdemoro. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1.497 €/l .

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: . Ballenoil . Madrid. Carretera Vicálvaro-Estación de O’Donnell, km 22. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Carretera Vicálvaro-Estación de O’Donnell, km 22. Precio: . Plenergy . Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. Precio: . Plenergy . Madrid. Carretera Vicálvaro-Estación de O’Donnell, km 20. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Carretera Vicálvaro-Estación de O’Donnell, km 20. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Herce, 41. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Calle Herce, 41. Precio: . Ballenoil . Madrid. Avenida de la Democracia, 41. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Avenida de la Democracia, 41. Precio: . Ballenoil . Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Avenida Tranvía, 4. Precio: 1.499 €/l .

. Alcorcón. Avenida Tranvía, 4. Precio: . T9 . Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, calle Jacinto Benavente, 6. Precio: 1.499 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, calle Jacinto Benavente, 6. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.499 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.499 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.499 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Calle Patones, 81. Precio: 1.499 €/l .

. Alcorcón. Calle Patones, 81. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.499 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.499 €/l.

Aun así, no todo es el precio por litro. Hay que tener en cuenta dónde está la gasolinera y si realmente compensa desplazarse hasta ella. En algunos casos, recorrer más distancia para ahorrar unos céntimos puede salir justo al revés de lo esperado. Y si deseas comprobarlo por tu cuenta o buscar otras estaciones cercanas puede hacerlo directamente en el Geoportal de gasolineras. La herramienta permite filtrar por municipio, comparar carburantes y ver las ubicaciones tanto en listado como en forma de mapa como este que ahora te mostramos, algo útil si se quiere decidir con algo más de margen antes de repostar.