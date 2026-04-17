Se acerca el fin de semana, así que salir con el coche desde Madrid seguro que es algo que harán muchos conductores que hayan planeado alguna escapada. Sin embargo en las últimas semanas hay algo que todos hacen antes de repostar o incluso salir de casa y que no es otro que mirar el precio de la gasolina y a cuánto está hoy el litro.

Y es que con la situación que se vive desde hace casi dos meses, tras comenzar la Guerra de Irán, el precio no es igual en todas las estaciones. Dentro de la misma ciudad puede haber diferencias que, aunque parezcan pequeñas, al final se notan cuando llenas el depósito. Sobre todo para quienes usan el coche no sólo para una escapada del fin de semana, sino a diario, cualquier ahorro cuenta. Por eso, consultar los datos actualizados se ha convertido en algo bastante práctico. Y con la información del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, ya podemos ver cómo está el precio de la gasolina hoy, viernes 17 de abril, en Madrid y dónde resulta más barato repostar.

Precio de la gasolina hoy 17 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si deseas ver cuáles son las gasolineras o estaciones de servicio más económicas en Madrid y para el día de hoy, estos son los resultados que ofrece el Geoportal Gasolineras:

Gasolina 95

Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,359 €/l

– Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,359 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,369 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,369 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1,369 €/l Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,397 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,397 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa – 1,397 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa – 1,397 €/l Lavaplus – Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,397 €/l

– Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,397 €/l Ballenoil – Valdemoro, Avenida de las Morcilleras, 1 – 1,399 €/l

– Valdemoro, Avenida de las Morcilleras, 1 – 1,399 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64 – 1,399 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel – 1,399 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel – 1,399 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,399 €/l Baratoil – Parla, Avenida Cerro del Rubal, 7 – 1,399 €/l

– Parla, Avenida Cerro del Rubal, 7 – 1,399 €/l Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 125 – 1,399 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 125 – 1,399 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz, Calle Trópico – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Calle Trópico – 1,399 €/l Petroprix – San Fernando de Henares, Avenida de los Artesanos, 7 – 1,399 €/l

– San Fernando de Henares, Avenida de los Artesanos, 7 – 1,399 €/l Gasolinera Torrejón – Avenida Constitución, 108 – 1,399 €/l

– Avenida Constitución, 108 – 1,399 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, M-300 km 26,9 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, M-300 km 26,9 – 1,399 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,399 €/l Ballenoil – Valdemoro, Avenida Andalucía, 7 – 1,399 €/l

– Valdemoro, Avenida Andalucía, 7 – 1,399 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,399 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,399 €/l Lavaplus – Base Aérea, Carretera de la Base – 1,399 €/l

– Base Aérea, Carretera de la Base – 1,399 €/l Petroprix – Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,399 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,399 €/l GasExpress – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,399 €/l Plenergy – Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,399 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,399 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,469 €/l

– Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,469 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,469 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,469 €/l Alcampo – Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,479 €/l

– Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,479 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,498 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,498 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa – 1,498 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa – 1,498 €/l BP – Alcalá de Henares, Antigua N-II km 26 – 1,539 €/l

– Alcalá de Henares, Antigua N-II km 26 – 1,539 €/l BP – Alcalá de Henares, M-300 km 26,4 – 1,549 €/l

– Alcalá de Henares, M-300 km 26,4 – 1,549 €/l Cepsa – Madrid, Sierra de la Demanda, 2 – 1,549 €/l

– Madrid, Sierra de la Demanda, 2 – 1,549 €/l Cepsa – Pinto, Calle Arenas, 2 – 1,559 €/l

– Pinto, Calle Arenas, 2 – 1,559 €/l BP – Leganés, Calle Marc Gené, 2 – 1,559 €/l

– Leganés, Calle Marc Gené, 2 – 1,559 €/l Cepsa – Pinto, Coto de Doñana, 1 – 1,559 €/l

– Pinto, Coto de Doñana, 1 – 1,559 €/l Shell – Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,569 €/l

– Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,569 €/l Galp – Navalcarnero, Polígono Alparache – 1,574 €/l

– Navalcarnero, Polígono Alparache – 1,574 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,579 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,579 €/l BP – Madrid, A-3 km 11,2 – 1,579 €/l

– Madrid, A-3 km 11,2 – 1,579 €/l Cepsa – San Fernando, Calle Cerrajeros – 1,579 €/l

– San Fernando, Calle Cerrajeros – 1,579 €/l Cepsa – Madrid, La Gavia – 1,579 €/l

– Madrid, La Gavia – 1,579 €/l BP – Madrid, La Gavia – 1,589 €/l

– Madrid, La Gavia – 1,589 €/l Avia – Alcorcón, M-506 km 4,9 – 1,599 €/l

– Alcorcón, M-506 km 4,9 – 1,599 €/l BP – Madrid, Sierra de la Demanda – 1,599 €/l

– Madrid, Sierra de la Demanda – 1,599 €/l BP – Madrid, Guadalcanal, 39 – 1,599 €/l

– Madrid, Guadalcanal, 39 – 1,599 €/l Shell – Madrid, Guadalcanal, 36 – 1,599 €/l

– Madrid, Guadalcanal, 36 – 1,599 €/l Shell – Ciempozuelos, M-414 km 42,1 – 1,599 €/l

– Ciempozuelos, M-414 km 42,1 – 1,599 €/l Carrefour – Alcobendas, A-1 km 14,5 – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,654 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,654 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,654 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,654 €/l Ballenoil – Madrid, M-607 km 13 – 1,665 €/l

– Madrid, M-607 km 13 – 1,665 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,669 €/l

– Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,669 €/l Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,673 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,673 €/l Lavaplus – Alcorcón, Avenida Europa, 15 – 1,673 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa, 15 – 1,673 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa – 1,673 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa – 1,673 €/l Alcampo – Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,689 €/l

– Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,689 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,699 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,699 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,699 €/l

– Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,699 €/l Área 117 – Torrejón de Ardoz, Ronda Sur, 4 – 1,709 €/l

– Torrejón de Ardoz, Ronda Sur, 4 – 1,709 €/l Baratoil – Parla, Cerro del Rubal – 1,709 €/l

– Parla, Cerro del Rubal – 1,709 €/l Área 117 – Madrid, N-III km 11,8 – 1,709 €/l

– Madrid, N-III km 11,8 – 1,709 €/l Ballenoil – Madrid, Cerro del Murmullo – 1,709 €/l

– Madrid, Cerro del Murmullo – 1,709 €/l Ballenoil – Madrid, Calle G, 2 – 1,709 €/l

– Madrid, Calle G, 2 – 1,709 €/l Área 117 – Madrid, Avenida Democracia – 1,709 €/l

– Madrid, Avenida Democracia – 1,709 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Sagitario, 2 – 1,714 €/l

– Madrid, Calle Sagitario, 2 – 1,714 €/l Ballenoil – Tres Cantos, Avenida Industria, 44 – 1,715 €/l

– Tres Cantos, Avenida Industria, 44 – 1,715 €/l Plenergy – Tres Cantos, Avenida Industria, 52 – 1,715 €/l

– Tres Cantos, Avenida Industria, 52 – 1,715 €/l Plenergy – Fuenlabrada, Calle Constitución, 69 – 1,719 €/l

– Fuenlabrada, Calle Constitución, 69 – 1,719 €/l Ballenoil – Getafe, Carretera Madrid-Toledo km 12 – 1,719 €/l

– Getafe, Carretera Madrid-Toledo km 12 – 1,719 €/l T9 – Fuenlabrada, M-506 km 16,3 – 1,719 €/l

– Fuenlabrada, M-506 km 16,3 – 1,719 €/l Petroprix – Fuenlabrada, Avenida Cantueña, 8 – 1,719 €/l

– Fuenlabrada, Avenida Cantueña, 8 – 1,719 €/l Petroprix – Fuenlabrada, Calle Constitución, 100 – 1,719 €/l

– Fuenlabrada, Calle Constitución, 100 – 1,719 €/l Ballenoil – Fuenlabrada, Calle Constitución, 81 – 1,719 €/l

El mapa con las gasolineras más baratas en Madrid

Ahora ya conoces cuánto te va a costar el combustible para hoy viernes 17 de abril, pero si quieres afinar un poco más y ver exactamente dónde te conviene parar a otro hora o cualquier otro día, lo más útil sigue siendo el mapa del Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica. Ahí puedes comprobar las estaciones según el precio, pero también filtrar por zona o por tipo de combustible. Esto viene bien sobre todo si no quieres alejarte demasiado de tu ruta habitual, ya que puedes localizar rápidamente qué gasolineras tienes cerca y cuáles son las más baratas en ese momento. Además, el mapa se actualiza con frecuencia, por lo que puedes consultarlo en cualquier momento del día. Tienes un ejemplo de lo que puedes ver por ejemplo ahora en Alcorcón: