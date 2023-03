PP y Vox arropan a S’ha Acabat! en el acto de víctimas vetado en la Complutense: «Hubo censura política»

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, y el candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, son sólo algunos de los representantes de ambas formaciones que han arropado este viernes a las asociaciones estudiantes S’ha Acabat! y Libertad sin Ira en su acto por las víctimas de ETA que ha sido vetado en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Alegando una supuesta avería, el decanato de la facultad donde da clase el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, no ha permitido que el acto se celebre en sus dependencias, una «excusa» que tanto los organizadores como PP y Vox no se creen. «Ha sido una censura política», proclaman.

«Hoy deberíamos estar en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Somosaguas, que una vez más ha cerrado las puertas a la libertad y a la democracia», ha criticado Serrano desde la Sala de Teatro del Centro Cultural Galileo, donde se ha reubicado el evento, en el que han tomado la palabra el filósofo Fernando Savater, el catedrático y profesor de la URJC Carlos Fernández de Casadevante y la abogada y escritora Carmen Ladrón de Guevara, así como las víctimas del terrorismo Marimar Blanco, Ana Velasco y Conchita Martín.

«Son ya innumerables las veces en que organizaciones estudiantiles que no comulgan con los principios de la izquierda se les impide hacer su actividad normal, como es montar charlas o jornadas, o bien con perseguidos del régimen de Venezuela, o bien con diputadas de la Asamblea de Madrid, en este caso una jornada de memoria y reconocimiento y reconocimiento a las víctimas del terrorismo que han visto cómo primero se le intentaba cambiar el objeto de la convocatoria, después se intentaban imponer ponentes y finalmente, bajo el argumento de un problema con el de suministros de agua, han decidido cerrar una facultad que hoy por la mañana precisamente estaba abierta», ha relatado el secretario general del PP de Madrid.

«Desde el PP de Madrid condenamos que la Complutense, la facultad de Ciencias Políticas, esa Universidad que es nido de Podemos, nuevamente cierre las puertas a la democracia, a la libertad y a los movimientos estudiantiles de Madrid», ha agregado.

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado que desde Vox ya están «acostumbrados» a este tipo de vetos por parte de la Universidad Complutense. «No cabe ninguna duda que ha sido una censura política», ha proclamado, al tiempo que ha recordado cuando él mismo fue vetado en la Universidad de ICADE, donde cursó sus estudios de Empresariales.