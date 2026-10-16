Las mejores fiestas de Halloween 2026 en Madrid: dónde son, precio y cómo comprar entradas

Madrid se volverá a vestir de gala la noche del 31 de octubre para celebrar la festividad de Halloween. Miles de personas disfrutarán de la magia de la noche madrileña en múltiples discotecas, bares y espacios preparados para acoger a quienes decidan prolongar su celebración hasta altas horas de la mañana.

En esta fecha tan señalada, los locales de fiestas se adaptan a la alta demanda de asistentes para que todos ellos puedan disfrutar de una gran experiencia. A esto se suman carteles repletos de DJs de primer nivel e itinerarios musicales que abarcan desde la electrónica hasta los ritmos urbanos, garantizando que cada sala se convierta en una experiencia única e inolvidable.

Un aumento de precios considerable

En los últimos años, acudir a las principales fiestas y macroeventos madrileños implica un desembolso significativamente mayor, con precios de acceso general que parten habitualmente de entre 30 y 50 euros y que pueden duplicarse según la demanda, la antelación de compra o la inclusión de consumiciones.

Este incremento constante refleja el auge del ocio nocturno en la ciudad y la alta demanda de experiencias exclusivas durante una de las noches más lucrativas del año.Quienes quieran disfrutar de la noche madrileña en esta fecha tan señalada deberán rascar sus bolsillos más de lo que lo harían otro fin de semana del año. Las celebraciones de Halloween en la capital no solo han crecido en magnitud y oferta temática, sino también en el coste de sus entradas.

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