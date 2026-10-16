Las mejores fiestas de Halloween 2026 en Madrid: dónde son, precio y cómo comprar entradas
Estas son los mejores sitios para disfrutar una de las noches más emblemáticas de la capital
Madrid se volverá a vestir de gala la noche del 31 de octubre para celebrar la festividad de Halloween. Miles de personas disfrutarán de la magia de la noche madrileña en múltiples discotecas, bares y espacios preparados para acoger a quienes decidan prolongar su celebración hasta altas horas de la mañana.
En esta fecha tan señalada, los locales de fiestas se adaptan a la alta demanda de asistentes para que todos ellos puedan disfrutar de una gran experiencia. A esto se suman carteles repletos de DJs de primer nivel e itinerarios musicales que abarcan desde la electrónica hasta los ritmos urbanos, garantizando que cada sala se convierta en una experiencia única e inolvidable.
Un aumento de precios considerable
En los últimos años, acudir a las principales fiestas y macroeventos madrileños implica un desembolso significativamente mayor, con precios de acceso general que parten habitualmente de entre 30 y 50 euros y que pueden duplicarse según la demanda, la antelación de compra o la inclusión de consumiciones.
Este incremento constante refleja el auge del ocio nocturno en la ciudad y la alta demanda de experiencias exclusivas durante una de las noches más lucrativas del año.Quienes quieran disfrutar de la noche madrileña en esta fecha tan señalada deberán rascar sus bolsillos más de lo que lo harían otro fin de semana del año. Las celebraciones de Halloween en la capital no solo han crecido en magnitud y oferta temática, sino también en el coste de sus entradas.
Las cuatro mejores fiestas en la capital
- Fabrik: ubicada en el municipio de Humanes, es la discoteca más grande de Madrid. Cuenta con siete salas y más de 65.000 metros cuadrados, con una capacidad cercana a las 6.000 personas. El mítico templo de la electrónica acogerá un doble evento este fin de semana festivo. Arrancará el viernes 30 de octubre con su fiesta de Halloween junto a Shark Events (entradas desde 28 euros), donde se combinará el techno distintivo de la sala con música urbana y DJs referentes como Alex Martini. La celebración continuará la noche del sábado 31 de octubre con su gran sesión temática Hallowfest, con entradas que parten desde los 20-38 euros según el tramo de venta.
- Fitz: la discoteca de moda del centro de Madrid, situada en Plaza de España celebra su fiesta de Halloween el sábado 31 de octubre. Desde su inauguración en 2023, se ha convertido en una de las discotecas referentes del centro de la capital, albergando grandes conciertos y fiestas como la de los jugadores de la selección española tras ganar el mundial. Las entradas parten desde los 44 euros y el aforo está limitado a personas mayores de 22 años.
- Halloween Takeover (Villaverde): se celebra el sábado 31 de octubre en el recinto Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde. Nace de la alianza entre marcas de referencia como elrow, Brunch Electronik e Industry City, convirtiéndose en un macrofestival al aire libre que reúne a más de 30.000 personas durante 12 horas ininterrumpidas de música (de 14:00 a 02:00 h). El evento desplegará varios escenarios e instalaciones inmersivas dedicadas a la música electrónica y el techno, destacando por el potente despliegue visual, performances y ambientación temática característicos de sus creadores. Las entradas generales parten desde los 37 euros.
- Teatro Kapital: la emblemática discoteca de siete plantas situada junto a la estación de Atocha celebra un doble evento de Halloween los días 30 y 31 de octubre. Considerada un referente internacional del ocio nocturno madrileño, albergará el viernes 30 la fiesta Día de los Muertos (con DJs de renombre internacional como Sunnery James & Ryan Marciano, entradas desde 27 euros), y el sábado 31 su gran noche Halloween – Thriller (entradas desde 35-55 euros). Las sesiones combinan ritmos house, comerciales y de música urbana a lo largo de sus distintas salas.