Los madrileños están de enhorabuena: los buses de la EMT y Bicimad serán gratis estos dos días de abril

Volver a la rutina después de unos días de descanso como los que hemos tenido hace poco con el puente de Semana Santa, siempre se nota. Nos encontramos con más gente en la calle, más coches, más prisas y también más necesidad de moverse por la ciudad sin perder tiempo, de modo que en esos momentos, cualquier facilidad se agradece, tal y como es el caso de que los buses de la EMT y Bicimad vayan a ser gratis durante dos días.

En fechas como las de ahora, volviendo de la Semana Santa, es cuando el Ayuntamiento suele poner en marcha medidas que intentan aliviar un poco ese regreso al día a día. No es algo nuevo, pero sí algo que muchos esperan porque, al final, se acaba notando. De este modo y durante hoy y mañana, desplazarse por Madrid será más sencillo en lo económico. Tanto en autobús como en bicicleta, moverse por la ciudad no costará nada.

Los buses de la EMT y Bicimad serán gratis estos dos días de abril

La medida ya está en marcha. Los días 7 y 8 de abril, los buses de la EMT van a ser gratuitos durante 48 horas seguidas, desde primera hora de hoy martes hasta la noche del miércoles. Esto significa que cualquiera puede subir a un autobús municipal sin tener que pagar billete. Eso sí, hay una excepción: la línea Exprés Aeropuerto, que se queda fuera.

El funcionamiento no cambia demasiado a otras ocasiones en las que esta medida se ha puesto en marcha. De este modo, si tienes tarjeta de transporte, la validas como siempre. Y si no la tienes, el conductor te da un billete sin coste. Es algo que ya como decimos, ya ha hecho otras veces y que, en general, funciona sin complicaciones.

Bicimad también entra en juego

No sólo se trata de autobuses, ya que el servicio de bicicletas públicas también se suma a la medida, algo que cada vez tiene más sentido viendo cómo ha crecido su uso en los últimos años. De este modo y durante los dos próximos días, los trayectos de hasta 30 minutos en Bicimad son gratuitos. Para moverse por distancias cortas o evitar atascos, es una opción que muchos ya tienen bastante integrada. El sistema cuenta con más de 600 estaciones repartidas por toda la ciudad y miles de bicicletas disponibles. En 2025 superó los 13 millones de usos, así que ya no es algo puntual, sino una alternativa bastante asentada.

No es la primera vez que pasa

Aunque a alguien le pueda sorprender, esto no es algo puntual. Esta gratuidad de buses y Bicimad se ha ido repitiendo en los últimos años en momentos concretos. De este modo, desde el año 2021, se ha activado en 30 ocasiones, sumando más de 70 días en total. Y lo cierto es que la respuesta suele ser bastante alta ya que los números lo dejan claro: más de 82 millones de viajes en autobús durante estos periodos. Y, además, una parte importante de esos usuarios no eran habituales. Es decir, gente que normalmente no usa el transporte público y que, en estos días, sí se anima.

El motivo detrás de esta medida

Más allá de lo evidente, que es poder moverse gratis, hay una idea de fondo. El Ayuntamiento busca que, en momentos de más movimiento, se utilicen más los buses y Bicimad y menos el coche. No siempre se consigue del todo, pero sí ayuda a reducir algo la presión en determinadas zonas. No es casual que se haga justo después de Semana Santa. Es uno de esos momentos en los que todo vuelve a ponerse en marcha a la vez y la ciudad se nota más cargada.

Una medida que ha ido creciendo con los años

Si se mira hacia atrás, se ve que esta estrategia ha ido ganando peso poco a poco. Empezó en 2021, en un contexto muy concreto tras la pandemia, y desde entonces se ha ido repitiendo en diferentes momentos del año. En algunos casos por picos de tráfico, en otros por episodios de contaminación o fechas señaladas. Con el tiempo, se ha ido consolidando como una medida recurrente. No siempre en las mismas fechas, pero sí como algo que el Ayuntamiento activa cuando cree que puede tener más efecto.

Qué debes tener en cuenta si lo vas a usar

No hay que hacer nada especial, pero sí tener en cuenta algunos detalles y recordar que los buses, aunque el viaje sea gratis, hay que validar igualmente ya que es algo que no cambia. Y en Bicimad ocurre algo parecido, dado que el sistema funciona como siempre, con la diferencia de que los primeros 30 minutos no tienen coste durante estos dos días. Más allá de eso, todo sigue igual. No hay cambios en recorridos ni en el funcionamiento habitual.

Al final, es una de esas medidas que, sin ser especialmente llamativa, se acaba notando en el día a día. Así durante hoy y mañana moverse por Madrid será más fácil. Y eso, después de volver a la rutina, siempre viene bien.