Plan Mueve Madrid 2026: plazos, cómo solicitarlo y cómo te pueden dar 5.500 euros

El Plan Mueve Madrid 2026 refuerza la apuesta por la movilidad sostenible en la región, ofreciendo ayudas para la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables con etiqueta Cero o ECO. Además, quienes decidan achatarrar su coche antiguo sin distintivo ambiental pueden recibir incentivos adicionales. Estas ayudas van dirigidas a personas físicas mayores de edad y empadronadas en municipios de la Comunidad de Madrid, profesionales autónomos y pequeñas y medianas empresas (PYME) que desarrollen actividades en la región y estén dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Plan Mueve Madrid 2026

Las ayudas incluyen varias líneas dirigidas a fomentar la movilidad sostenible en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, se contempla la adquisición de ciclos eléctricos nuevos de dos o tres ruedas, incluyendo bicicletas de pedales con asistencia eléctrica; así como bicicletas de mano asistidas que cumplan los requisitos mínimos establecidos por la normativa. También se incluyen los ciclomotores eléctricos nuevos de dos ruedas categoría L1e-B y los vehículos eléctricos de células de combustible (vehículos de hidrógeno) destinados a taxis o servicios de VTC.

Por otro lado, existe la línea de achatarramiento de vehículos de categoría M1 y N1, que permite la baja definitiva de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, ofreciendo distintas opciones excluyentes entre sí, como la concesión de una ayuda de 2.000 euros si se adquiere un vehículo con etiqueta ECO o 0, una ayuda de 1.000 euros, el abono transporte de la zona C2 durante tres años o un bono ambiental de 1.250 euros válido por 24 meses para servicios de carsharing y motosharing con empresas adheridas, incluyendo Acciona Mobility, Cooltra, Free2move, GoTo, Voltio by Mutua, Wible y Zity.

Ciclos eléctricos nuevos de dos o tres ruedas

Las bicicletas de dos ruedas con pedaleo asistido y potencia igual o inferior a 250 W pueden recibir hasta el 50 % del precio de adquisición antes de impuestos, con un máximo de 600 €, mientras que los ciclos de tres ruedas con pedaleo asistido y la misma potencia pueden obtener hasta el 30 % del precio, con un límite de 1.500 €. Estos ciclos deben estar equipados con motor eléctrico auxiliar cuya potencia nominal continua sea igual o inferior a 250 W, que disminuya progresivamente y se interrumpa antes de alcanzar los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear, contar con sistema de luces completo delantero y trasero, un cuadro rígido sin doble suspensión y batería con capacidad igual o superior a 248 Wh, y el precio de factura deberá ser inferior a 3.000 € en bicicletas y a 6.000 € en ciclos de tres ruedas, IVA incluido.

Bicicletas de mano

La cuantía de la ayuda para bicicletas de mano puede alcanzar hasta el 50 % del precio de adquisición antes de impuestos, con un máximo de 1.000 €. Estas bicicletas deben estar equipadas con un motor eléctrico auxiliar de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, desmontable y con enganche automático en las ruedas delanteras de la silla de ruedas, manillar conectado a la rueda y al motor, empuñadura ergonómica, freno de disco o equivalente, apoyo de pie, timbre o sistema de advertencia, sistema de iluminación delantero y trasero, y ruedas de dimensión máxima de 0,508 m (veinte pulgadas). La velocidad máxima permitida es de 20 km/h, con batería de litio de capacidad igual o superior a 248 Wh.

Ciclomotores eléctricos

La cuantía de la ayuda para ciclomotores de la categoría L1e-B puede alcanzar hasta el 50 % del precio de adquisición antes de impuestos, con un máximo de 700 €. Los vehículos deben cumplir ciertos requisitos: tener una potencia no superior a 4 kW y una velocidad máxima por construcción que no exceda los 45 km/h, contar con una potencia nominal mínima de 1 kW, disponer de batería de litio con capacidad mínima de 1 kWh y ofrecer una autonomía mínima de 45 km.

Vehículos eléctricos de células de combustible (vehículos de hidrógeno) M1 destinados a taxi o servicios de VTC

La cuantía de la ayuda para vehículos eléctricos de células de combustible, es decir, vehículos de hidrógeno de la categoría M1 destinados a taxis o servicios de vehículo de transporte con conductor (VTC), puede alcanzar hasta el 20 % del precio de adquisición antes de impuestos, con un máximo de 20.000 €. Estos vehículos deben cumplir con los requisitos de la categoría M1 y estar específicamente destinados a las actividades de taxi o VTC para poder ser beneficiarios de la ayuda.

Achatarramiento de vehículo

Tras la baja definitiva y achatarramiento de vehículos de categorías M1 y N1 matriculados en España sin distintivo ambiental de la DDGT, el solicitante debe elegir una de las opciones que ofrece el Plan Mueve Madrid 2026: la concesión de 2.000 € si se adquiere un vehículo M1 o N1 con etiqueta ECO o 0; la concesión de 1.000 €; abono transporte de la zona C2 durante tres años; o un bono de movilidad cero emisiones de 1.250 €, a consumir en 24 meses en empresas de carsharing o motosharing adheridas al programa. Los vehículos deben estar al corriente del impuesto de tracción mecánica y el solicitante debe ser titular desde al menos el 1 de enero de 2021.