Madrid construirá 40 nuevas residencias, convirtiéndose en una de las regiones donde menos dependientes esperan la prestación

La Comunidad de Madrid construirá 40 nuevas residencias de mayores dentro del Plan 40-40 con uno de los porcentajes más bajos de España de dependientes a la espera de su prestación. Menos del 5% de las personas con derecho reconocido aguardan todavía la ayuda, frente a una media nacional del 8,3%, según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El informe, presentado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo, ha otorgado a Madrid la máxima puntuación en este indicador, conocido como el limbo de la dependencia. También ha situado a Madrid por encima de la media estatal en el crecimiento de personas atendidas, en la evolución de los expedientes de grandes dependientes y en la cuantía de las prestaciones económicas que reciben los beneficiarios.

Plan 40-40

Sobre esa base, el Gobierno regional ha puesto en marcha el Plan 40-40. El plan contempla la construcción de 40 residencias y otros tantos centros de día, integrados en los mismos complejos, que sumarán 8.000 nuevas plazas: 6.000 residenciales y 2.000 de atención diurna. La inversión superará los 500 millones de euros. El modelo, de colaboración público-privada, reserva al menos el 40% de las plazas para la red pública regional. Al resto se podrá acceder mediante el cheque servicio del sistema de dependencia.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha detallado el calendario de licitaciones. La residencia de Las Rosas, en San Blas-Canillejas, se adjudicará en octubre, y la de El Cañaveral, en Vicálvaro, ya tiene su proyecto en licitación. A ellas se sumarán el viernes 25 de septiembre las de Puente de Vallecas, Moncloa-Aravaca, Barajas, Carabanchel y Fuencarral-El Pardo.

Antes de que acabe el año, la Comunidad sacará a concurso otros 13 proyectos. En la capital, serán los de Hortaleza, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas y Moratalaz. Fuera de la ciudad, contarán con nuevos centros Móstoles, Leganés, Alcobendas, Rivas-Vaciamadrid, Aranjuez, Valdemoro, Moralzarzal y Alcorcón. Los proyectos de las 20 residencias restantes se publicarán en 2027.

Varios de estos complejos tendrán unidades especializadas. Valdemoro será la primera residencia del plan adaptada para mayores con hijos con discapacidad, que podrán vivir juntos en espacios diferenciados. También contará con unidades para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro. Moralzarzal incorporará atención psicogeriátrica para personas con enfermedad mental grave y duradera.

Villa de Vallecas y Moratalaz sumarán además 50 viviendas con apoyos cada una, destinadas a mayores con dependencia leve o moderada o en situación de vulnerabilidad. Alcorcón también dispondrá de este tipo de viviendas. Los apartamentos tendrán cocina, sala de estar, dormitorio y baño adaptado, además de domótica, dispositivos para prevenir caídas y teleasistencia avanzada.

Los centros se organizarán en unidades de convivencia de un máximo de 25 personas, con cocina, comedor, sala de estar y espacio exterior propio. Cada residente contará con un plan personal de atención. Algunos complejos incluirán escuelas infantiles para fomentar la convivencia entre niños y mayores.

La primera residencia, la de Las Rosas, estará operativa en el verano de 2028, según las previsiones del Ejecutivo autonómico. La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de dos años para concluir las obras una vez formalizado el contrato.

El plan responde al aumento de la población dependiente en la región. Según ha explicado Dávila, la Comunidad de Madrid ha pasado de atender a 175.000 personas dependientes al inicio de la legislatura a 225.000 en la actualidad.