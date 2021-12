El Ayuntamiento de Madrid mantiene la celebración de las campanadas en la Puerta del Sol con motivo del fin de año. Pero se realizará con un aforo de 7.000 personas, es decir, un 40% en relación a las campanadas de 2019, en las que se permitió un aforo de 18.000 personas. Así lo ha asegurado este martes el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

«En 2019 el aforo de las campanadas fue de 18.000 personas, este año será reducido a 7.000, aproximadamente un 40%. En todo caso, van a tener que hacerlo con las medidas que ya están previstas y por tanto, con la obligatoriedad del uso de la mascarilla en la boca. Pero si creemos que en este momento, a pesar de todas las circunstancias, se puede mantener esas campanadas», ha asegurado el también dirigente del PP en una entrevista concedida a Espejo Público de Antena 3.

Por otro lado, el alcalde de Madrid ve «razonable y adecuado» que se prohíban las macrofiestas por fin de año en toda la Comunidad de Madrid. «Comparto, desde luego, la postura de la Comunidad de Madrid en relación con las macrofiestas dado el elevado nivel de contagio, parece razonable que esos ambientes que son más complicados en ocasiones de poder manejar o de poder mantener personalmente la norma de seguridad que hay en estos momentos, parece adecuado la decisión que ha tomado la Comunidad de Madrid», ha sostenido.

Sí a la Cabalgata

José Luis Martínez-Almeida aboga por mantener «en principio» la tradicional San Silvestre Vallecana el 31 de diciembre. «La San Silvestre es una de esas instituciones que tenemos en la ciudad de Madrid. Este año en principio se va a celebrar, pese a que la variante es muy complicada», ha defendido.

También apuesta por mantener la Cabalgata de Reyes Magos en la capital. «Respecto a la Cabalgata, pues estamos trabajando con el escenario principal de celebrarla tal y como se ha ido celebrando, con algunas medidas de precaución, de limitación, de aforo en determinados lugares que se pueda controlar, pero al mismo tiempo también tratando de recuperar esa normalidad. Tenemos la capacidad de tener una mayor flexibilidad y que los niños y los no tan niños, los mayores, también podamos recuperar esa cabalgata que tanta ilusión nos hace y que tantos años hemos celebrado en Madrid por el Paseo de la Castellana», ha afirmado.

«Todo esto no quiere decir que no tengamos que tener la capacidad suficiente de rectificar los planes, si es que efectivamente la situación así lo aconsejaría. Y por tanto, nosotros, siendo el escenario principal, no descartamos que pudiera haber otros escenarios», ha aseverado el alcalde de Madrid.