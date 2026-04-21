Si alguien pensaba que el reinado de la música electrónica en España se encontraba tan sólo en las macrodiscotecas de Islas Baleares, se equivocaba ya que la revista británica DJ Mag, que ejerce de biblia para cualquier amante de este estilo musical, acaba de hacer públicos los resultados de su prestigioso Top 100 Clubs 2026 y en él se ha colado en el top ten una discoteca de Madrid, que no es otra que Fabrik, el coloso de Humanes de Madrid. De este modo, ha dejado de ser únicamente referencia en la capital, para pasar a ser uno de los diez mejores lugares del planeta para perderse en la noche.

Lo que ha logrado Fabrik no es algo baladí, si tenemos en cuenta que en menos de un año ha pasado de estar en el puesto 14 al 8. Todo un logro teniendo en cuenta que pertenece a un ecosistema donde la rivalidad es feroz y los presupuestos de marketing de los clubes internacionales se cuentan por millones de euros, así ese ascenso meteórico demuestra algo que los madrileños ya saben, y es que aquí la fiesta se vive de otra manera y que Fabrik es todo un templo desde hace tiempo y ahora, también para el resto del mundo.

La macrodiscoteca de Madrid que aparece en el ranking de los mejores clubs del mundo

Es evidente que Ibiza sigue copando los focos entre las mejores discotecas de música electrónica, y de alguna manera es la marca país, el reclamo turístico por excelencia y el lugar donde los grandes DJ del mundo quieren dejarse ver. Pero que Fabrik, un complejo industrial reconvertido en el sur de Madrid, logre colarse en el olimpo mundial compitiendo contra la maquinaria promocional de las discotecas ibicencas, como UNVRS, que ha logrado el número uno, o los clásicos Ushuaïa y Hï Ibiza, dice mucho de la lealtad de su público, teniendo en cuenta que el listado de DJ Mag surge a partir de una votación online en la que han participado cientos de miles de aficionados de más de 200 países.

Este hito coincide, además, con un periodo de transformación real dentro del club. Desde que el pasado mes de septiembre Luis Román López asumió la dirección general, la hoja de ruta ha sido la de una renovación total de la imagen corporativa y, sobre todo, una apuesta por volver a atraer a esa nueva generación que exige mucho más que una simple pista de baile. El resultado no se ha hecho esperar. Los números no mienten y Fabrik ha logrado, de facto, el título honorífico de ser la mejor discoteca de toda la España peninsular.

65.000 metros cuadrados de arquitectura nocturna

A veces, al hablar de Fabrik, se nos olvida la magnitud física de esta discoteca de Madrid. No estamos ante un local de copas al uso en el centro de la capital; sino ante un complejo de 65.000 metros cuadrados que funciona como una ciudad autónoma del ocio. Es, literalmente, un laberinto. Tienes siete salas distintas, cada una con su propia personalidad, pero todas bajo el paraguas de una potencia técnica visual y sonora que te hace sentir pequeño, incluso si eres un veterano de la noche.

Para quienes no lo conozcan, la experiencia de cruzar las puertas de Fabrik es difícil de explicar con palabras. No es sólo poner música electrónica; es la capacidad de convertir una carpa, el famoso Área 19, en un festival en sí mismo, con ese césped artificial. Precisamente ese diseño pensado para la inmersión total es lo que realmente ha cautivado al jurado popular de DJ Mag.

El futuro inmediato: Carl Cox y la madurez

Pero un club no vive sólo de sus paredes. Vive de su alma, y el alma de Fabrik es su programación. Por esa cabina han pasado este año auténticos tótems de la música electrónica. Figuras como Solomun, The Chemical Brothers o Amelie Lens han dejado su sello en una temporada que, lejos de ser el techo del club, parece ser solo el calentamiento.

La mirada de la dirección y de los fans está puesta ahora en una fecha marcada en rojo en el calendario: el 23º aniversario, el próximo 27 de junio y con la presencia de un mito viviente como Carl Cox, demostrando el porqué está en ese top 10 de discotecas.

El Top 10 que manda en la electrónica mundial

No se puede entender el éxito de Fabrik sin mirar quiénes son sus compañeros de viaje. La lista de este año confirma que el mapa mundial del clubbing es cada vez más global, pero con el sello español muy presente.

Aquí está la clasificación de los mejores del mundo según DJ Mag: