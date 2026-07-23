Fuenlabrada prioriza a las asociaciones lideradas por mujeres para subvencionar proyectos en Marruecos o Nigeria

El Gobierno socialista de Fuenlabrada ha abierto una convocatoria de subvenciones dotada con 70.000 euros para financiar proyectos en países como Marruecos, Nigeria o Colombia, con una condición que marcará el reparto: se priorizará a las entidades lideradas por mujeres.

La convocatoria, gestionada por la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio y Cooperación Exterior, se enmarca en la política de cooperación exterior que el Ayuntamiento mantiene desde hace años con países de África, Oriente Próximo, América Latina y Asia.

Entre las líneas prioritarias, las bases destacan el «fomento de las capacidades productivas para la creación de empleo y emprendimiento por parte de colectivos vulnerables, priorizando el apoyo a iniciativas económicas lideradas por mujeres organizadas».

A esa prioridad se suma un criterio transversal de género que puntúa específicamente si el proyecto incorpora un enfoque basado en los derechos humanos y aplica criterios de equidad en la selección de la población beneficiaria.

Geográficamente, la convocatoria limita la ejecución de los proyectos a un listado cerrado de países. En el bloque de Norte de África y Oriente Próximo figura Marruecos, junto a Mauritania, la población saharaui refugiada, Túnez, Egipto, Jordania, Palestina y Líbano. El resto del listado incluye siete países de África subsahariana (entre ellos Senegal, Mali o Etiopía), diecinueve de América Latina y el Caribe —desde Colombia hasta Venezuela— y Filipinas como único destino asiático.

La convocatoria llega, sin embargo, en un momento en que Fuenlabrada arrastra una tasa de paro estructuralmente por encima de la media autonómica. Según los últimos datos del Observatorio Local de Empleo del propio Ayuntamiento, el desempleo registrado en el municipio se situó en diciembre de 2025 en el 7% de la población en edad laboral, frente al 5,9% del conjunto de la Comunidad de Madrid.

El contraste alimenta el debate sobre las prioridades del gasto municipal: mientras el Consistorio destina 70.000 euros a proyectos de cooperación en países como Marruecos, Colombia o Guinea Ecuatorial, en el propio municipio el 61,6% de las personas desempleadas son mujeres —una brecha de género de 23,3 puntos—, precisamente el colectivo al que la convocatoria dice priorizar, pero fuera de sus fronteras.

El baremo de valoración añade un matiz que conecta lo internacional con lo local: un criterio de «impacto a nivel local» otorga hasta seis puntos sobre cien si el proyecto se desarrolla en un país con fuerte presencia de población migrante en Fuenlabrada o representación en la Mesa de la Convivencia municipal.

El resto de la puntuación —85 de los 100 puntos posibles— se reparte entre la solvencia de la entidad solicitante, la calidad y coherencia de la intervención propuesta y su coherencia con los objetivos de la Cooperación Española, incluyendo el enfoque de género, la sostenibilidad medioambiental y la actuación en países con menor índice de desarrollo humano según el PNUD.

Las solicitudes se resolverán en régimen de concurrencia competitiva, con un plazo máximo de seis meses, y serán valoradas por una comisión integrada por el director general del Área Social, un técnico municipal, un representante del grupo motor de la Mesa por la Convivencia y otro de la Cátedra UNED de Servicios Sociales. La resolución definitiva corresponde a la Junta de Gobierno Local.