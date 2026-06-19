Éste es el sueldo que cobran los conductores de autobuses de la EMT en Madrid

En una ciudad como Madrid, los autobuses forman parte del día a día casi sin que nos demos cuenta ya que los vemos siempre circulando desde primera hora, llenos en horas punta y más tranquilos a medida que avanza el día. Y detrás de cada uno hay un conductor que pasa horas al volante, lidiando con el tráfico, los horarios y, muchas veces, con situaciones que no se ven desde fuera. Sin embargo para tener esta profesión se debe superar primero un proceso selectivo y cumplir una serie de requisitos bastante concretos, desde el tipo de carnet hasta la formación obligatoria para el transporte de viajeros. Aun así, más allá de todo eso, hay una duda que se repite bastante cuando se habla de este trabajo y es cuánto cobran realmente los conductores de autobsues de la EMT en Madrid.

No podemos sin embargo, hablar de un sueldo único o de una cifra concreta. Sí que es cierto que como con cualquier otro trabajo, se tiene un sueldo base, pero a este se le tienen que sumar otras cosas como turnos, pluses, antigüedad o incluso el tipo de servicio que se haga y que provocan el que al final la cifra cambie más de lo que parece a simple vista. Por ello es importante tener claros todos los conceptos dentro del sueldo de los conductores de autobuses de la EMT en Madrid y así tener una idea más clara y aproximada de lo que cobran.

El sueldo que cobran los conductores de autobuses de la EMT en Madrid

Según el convenio colectivo vigente de la EMT para el periodo 2024-2027, los conductores de autobús están encuadrados en el grupo III, subgrupo B. Esto se traduce en un salario base de 2.034,90 euros brutos al mes, es decir, 67,83 euros brutos diarios y el punto de partida sobre la que luego se van sumando otros conceptos.

Además, cuentan con una paga adicional que es la paga de marzo y que asciende a 2.325 euros. No es algo nuevo, ya que existe desde hace décadas, pero sigue siendo uno de los complementos más destacados dentro de su estructura salarial.

Pluses y complementos que marcan la diferencia

Al sueldo base se le deben sumar como decimos varios pluses o complementos. Por ejemplo, trabajar en fin de semana tiene una compensación adicional. Actualmente el plus por servicio en domingo es de 44 euros, mientras que en sábado se sitúa en 18 euros. También existe una prima anual de actividad que alcanza los 2.081,20 euros, a la que se puede sumar otra prima de productividad de hasta 2.325 euros si se cumplen determinados objetivos.

A esto hay que añadir otros complementos menos visibles pero igualmente importantes como por ejemplo los cambios de turno, como pasar de mañana a tarde o a noche, y que se pagan con unos 13,23 euros al día, una cantidad que aumenta a partir de ciertos días acumulados.

Turnos, horarios y otros extras

El tipo de jornada también influye directamente en el sueldo. No es lo mismo trabajar en turno partido que en turno continuo o mixto. En el caso del turno partido, por ejemplo, se reciben cantidades adicionales que varían según el tiempo y el día. En días laborables, son 7,50 euros hasta una hora, con incrementos por cada media hora extra. En festivos, esas cifras suben, y en sábado tienen su propia escala.

El turno nocturno también tiene su compensación, con un plus específico de 3,20 euros, al que se pueden sumar otros conceptos si se trata de refuerzos nocturnos. En ese caso, el extra puede alcanzar los 21,68 euros, o incluso 36,18 euros si se mantiene de forma prolongada. Son pequeñas cantidades que, sumadas a lo largo del mes, acaban teniendo impacto en la nómina final.

Horas extra, traslados y otros conceptos

Las horas extra se pagan aparte, con una base de 17,55 euros, a la que se añade la parte correspondiente a la antigüedad. Este detalle hace que no todos los conductores cobren lo mismo por este concepto. También se contemplan compensaciones por traslado a otro centro de operaciones, con importes que parten de 14,34 euros por traslado y que aumentan si se repiten varias veces en el año. Y otro punto curioso es el pago por días libres no disfrutados. Si un conductor acumula días y no puede tomarlos, recibe 131,68 euros por cada uno. Son conceptos que no siempre se aplican, pero que forman parte del conjunto de variables que influyen en el salario.

Cuánto cobra realmente un conductor de la EMT

Con todos estos elementos sobre la mesa, dar una cifra exacta no es sencillo. No todos los conductores cobran lo mismo, ni todos tienen acceso a los mismos pluses cada mes. Aun así, distintas estimaciones sitúan el sueldo anual de un conductor de la EMT entre los 35.000 y los 40.000 euros brutos. Es una horquilla que refleja bastante bien la realidad, teniendo en cuenta las variaciones.

Un trabajo con responsabilidad y estabilidad

Más allá del sueldo, trabajar en la EMT ofrece estabilidad laboral dentro del sector público, algo que también pesa a la hora de valorar el puesto. El nuevo convenio colectivo, en vigor hasta 2027, ha reforzado esa estabilidad y ha introducido cambios en la política retributiva, orientándola hacia la productividad y la mejora del servicio. Sin embargo, al margen del sueldo o la estabilidad, se debe tener claro también que no es un trabajo sencillo ya que implica responsabilidad constante, trato con el público y jornadas que no siempre son cómodas.