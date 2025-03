Ayuso: «Hay que cortar el grifo al negocio corrupto del nacionalismo que lloriquea con nuestro dinero»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado a Pedro Sánchez que España está más divida que nunca debido a sus concesiones a los independentistas catalanes y ha recordado que la izquierda piensa que todo lo puede comprar con el «canapé y las palabras fáciles». Por ello, la líder regional ha abogado por «cortar el grifo al negocio corrupto del nacionalismo que va siempre lloriqueando con el dinero de los españoles». «Dame argo dame argo», ha ironizado Ayuso, «y luego se lo están fundiendo todo», ha espetado enfadada.

En esta línea, la popular ha lamentado que el presidente del Gobierno «obligue a tragar las deudas de los nacionalistas por solidaridad. No hay derecho a todo lo que intentan aniquilar, no es una condonación, es una condena porque esto no se evapora. Al trío de las bermudas, (así iban vestidos en Lanzarote este verano), Illa, Zapatero y Sánchez, a ellos les estamos comprando las elecciones, pagándoselas», ha arremetido.

«Nosotros no vamos comprando voluntades políticas ni eligiendo municipios a los que dotar económicamente para enfrentarles unos con otros, porque lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es unir y no crear desigualdad ni privilegios. Hay que gobernar para todos pensando en el bien común», le ha dicho la presidenta regional a Pedro Sánchez.

En contraposición, Ayuso ha señalado que el PP de Madrid es el preferido de los madrileños durante muchos años porque «no intentamos cambiarla a nuestro gusto y no habría nada más tirano que hacerlo así». Y ha añadido: «gobernamos para todos los madrileños bajo un criterio claro y no vamos bizqueando, porque pensamos en todos. Si hay un problema como una DANA, no vemos de qué color es el municipio, sino que ayudamos a todos por igual», ha explicado Díaz Ayuso durante un acto de entrega de carnés a más de doscientos afiliados del PP de Madrid.

«Nosotros no entendemos de muros ni divisiones. No nos gustan los abusos, la gente que pisotea y arrolla y por eso decimos no al comunismo, no al nacionalismo, no a las imposiciones. No estamos a favor de las políticas clientelares ni del abuso de la administración para promover el voto cautivo. Así tuvieron durante muchos años a Andalucía, secuestrada, y así están muchas CC.AA que no han salido aún del socialismo», ha apuntado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso también ha criticado que Pedro Sánchez no soporte que a la región que ella lidera le vaya bien económicamente y por eso ha querido recordarle que «todo lo conseguido por los madrileños a lo largo de los años es fruto de su trabajo y no del dopaje político con el dinero ajeno». «Nos dijeron que hacíamos dumping, que nos quedábamos con lo de España entera y resulta que los que hacen dumping son los que nos acusaban porque no soportan el éxito de Madrid por y para España», ha explicado.

Por otro lado, la líder regional ha recordado a la izquierda que no se trata de vivir de lo público, sino de gestionar con eficacia y rigor para todos. «No se puede tirar y despilfarrar el dinero pensando en que ya vendrá alguien a perdonarme la deuda», ha apuntado.

Por último, Ayuso ha dado varios ejemplos de como Sánchez está arruinando el país yendo contra las grandes, pero también las pequeñas y medianas empresas. «Los empresarios tienen miedo de ir a la Moncloa porque les cuelgan allí mismo». «Estamos hartos de tanta medida, impunidad y abuso, llevamos 6 años viendo como España pierde sus oportunidades, soberanía y la convivencia solo para comprar votos, aunque sea a costa de arruinar a España entera», ha dicho.

«El trío de las bermudas está haciendo mucho daño, pero no vamos a dejar de trabajar ni un solo día hasta que sean expulsados de las instituciones. Basta de colocar a activistas y familiares en cátedras en universidades públicas para hacer negocios en la empresa privada».

«No delincan tanto y tan rápido porque no da tiempo a asimilarlo en los mitines. No hay pan para tanto chorizo», ha sentenciado Ayuso.