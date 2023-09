Ayuso adelantará las becas comedor de todos los solicitantes hasta que se resuelvan los expedientes

Para garantizar que ningún escolar se queda sin percibir la beca comedor hasta noviembre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido adelantar el coste de este servicio a todas las familias que la hayan solicitado hasta la resolución de su expediente.

La Consejería de Educación ha informado que los defectos de forma de los mismos quedarán resueltos el próximo 31 de octubre, pero para que los alumnos no tengan que esperar hasta esa fecha para beneficiarse de esta ayuda para comer, el Ejecutivo va a adelantarla a todos los solicitantes. Este año el presupuesto para estas ayudas dirigidas a las personas con menos recursos de la región se ha incrementado hasta los 39,2 millones de euros para llegar a los 100.000 beneficiarios.

El consejero del ramo, Emilio Viciana, ha explicado este lunes que este año se están produciendo más incidencias de lo habitual en los expedientes debido a que ha variado la forma en la que se dan estas becas. Así, hasta ahora estaba vigente un sistema de precios reducidos y extensiones, pero a partir de este curso 2023/24, las becas son de concesión directa.

Este nuevo sistema, para el que se necesitan los mismos requisitos que hasta ahora, requiere completar una serie de pasos administrativos y formalidades que han provocado que muchas solicitudes se hayan tramitado con defectos de forma, como la falta del DNI o de la firma de los progenitores, por lo que se está contactando con las familias para subsanar estos errores, tal y como ha señalado Viciana.

Esta situación es la que ha empujado al Ejecutivo a adelantar la concesión de las becas. Además, en el caso de que alguno de los solicitantes finalmente no tuviera derecho a esta ayuda por no cumplir los requisitos establecidos, no se le obligará a abonar la cantidad adintelada por el Gobierno.

Según ha informado la Consejería, ya se está dando instrucciones a los centros educativos sostenidos con fondos públicos para que ningún niño que lo necesite se quede sin este servicio y para que ayuden a completar los trámites burocráticos a las familias que lo precisen.