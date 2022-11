La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que los profesionales sanitarios con los que ha tenido oportunidad de hablar le han trasladado que se «abochornan» de la líder de Más Madrid, Mónica García, y que su trabajo no les «representa».

García, anestesista de profesión pero retirada de los quirófanos desde hace meses para confrontar con Ayuso a tiempo completo, ha calificado como una «chapuza» la reapertura de los servicios de urgencias extrahospitalarias de Madrid.

Por su parte, Díaz Ayuso le ha replicado este jueves durante el Pleno de la Asamblea de Madrid que ella es «la única sanitaria, la única servidora pública, que se aprovecha de lo público para boicotearlo desde dentro, para que funcione mal». «Vive del dolor, vive del miedo, vive del terror. Es bochornoso lo que hace», le ha espetado.

«Se pasan la vida llenando los medios de comunicación de personas afines que lo único que quieren es boicotear la sanidad, porque buscan el caos. Usted ya estaba llamando en estos días a las huelgas, incluso en los propios hospitales», ha agregado.

La presidenta madrileña también le ha recriminado no haberse congratulado de los nuevos 30 quirófanos de última generación que Ayuso inauguró este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón.

En lugar de eso, García ha anunciado que va a presentar una denuncia ante la Inspección Sanitaria por la «negligencia» en la apertura de los centros sanitarios 24 horas en la Comunidad de Madrid, que el Gobierno regional abrió la semana pasada.

La líder de Más Madrid ha dicho a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que vale que la insulte a ella pero no le consiente «que insulte» a sus compañeros «llamándoles vagos».

«¿Cómo se atreve? El orgullo que sienten por la profesión mis compañeros no cabe en esta Cámara. Nunca va a entender ni comprender ni su vocación de servicio público ni su compromiso. Cuando nos acusa de no querer trabajar y de boicotear el sistema en el que estamos trabajando no tiene ni idea de lo que habla porque nuestra pasión en nuestra profesión», ha declarado. García ha defendido que conviven con la «vida, con la muerte y con la enfermedad».

Por su parte, la presidenta regional le ha instado a que «siga provocando llevando pancartas» a cualquier hospital porque «ningún médico le va a seguir». Según ha expuesto Ayuso, los médicos le dicen «que les abochorna su trabajo» y que García no les «representa». «No representa a los sanitarios de la Comunidad que se abochornan de su trabajo porque lo politiza y porque usted los boicotea», ha lanzado.