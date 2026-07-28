Así será el nuevo barrio que cambiará Madrid para siempre: 16.300 viviendas y rascacielos de hasta 15 plantas

Madrid sigue creciendo, y el foco vuelve a estar en el sureste, donde ya han empezado a tomar forma varios de los grandes desarrollos urbanísticos de la capital. Uno de ellos es Los Cerros, un proyecto del que se lleva hablando tiempo y que parece que por fin sale adelante. Un nuevo barrio de Madrid que contará con 16.300 viviendas y rascacielos de hasta 15 plantas

Hace unos días, se dio un paso importante con el arranque de las primeras obras. No es todavía el barrio como tal, pero sí el inicio real de lo que acabará siendo una de las mayores transformaciones urbanas de la ciudad en los próximos años. La idea detrás de todo esto no es nueva: construir mucha vivienda, en una ciudad donde cada vez cuesta más acceder a ella. Pero en este caso, además, se quiere hacer con un planteamiento diferente, combinando zonas residenciales con grandes espacios verdes.

Así será el nuevo barrio que cambiará Madrid para siempre

Los Cerros se levantará en el distrito de Vicálvaro, en una zona que hasta hace no tanto quedaba bastante al margen del crecimiento de Madrid. Ahora, sin embargo, se ha convertido en uno de los puntos estratégicos de expansión. El desarrollo queda encajado entre Coslada y San Fernando de Henares, la autopista R-3 y otros barrios de nueva creación como El Cañaveral. Además, limita con el Cerro de la Herradura, un espacio natural que tendrá bastante peso dentro del proyecto. No es casualidad que se haya elegido esta zona. Aquí hay suelo disponible, conexión con otros municipios y margen para construir a gran escala, algo que en otras partes de la ciudad ya es prácticamente imposible.

Un barrio enorme y verde

Para hacerse una idea del tamaño, Los Cerros ocupará unas 470 hectáreas. Es mucho terreno y además una parte importante de alrededor de 170 hectárea se reservará para zonas verdes. Eso, en la práctica, supone más superficie de parque que la del Retiro. No es un detalle menor, porque cambia bastante la idea de barrio ya que no sólo habrá bloques de viviendas, sino también espacio abierto desde el principio. La intención es que no sea un desarrollo masivo sin más, sino algo más equilibrado.

Más de 16.000 viviendas

En total, el plan contempla más de 16.300 viviendas. De ellas, algo más de 7.000 tendrán algún tipo de protección, algo que las administraciones consideran clave para intentar aliviar la presión del mercado. No será un barrio uniforme. Habrá edificios de distintas alturas, con promociones que irán desde bloques más bajos hasta torres que pueden alcanzar las 15 plantas. Ese tipo de mezcla es bastante habitual en los desarrollos recientes ya que permite concentrar más viviendas en algunos puntos sin renunciar del todo a espacios abiertos.

Las primeras viviendas ya están en marcha

El arranque de las obras se ha hecho con una promoción concreta: Iroko. Son 155 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios. No es una cifra grande si se compara con el total del proyecto, pero sirve para poner en marcha todo el engranaje. Detrás está la promotora Vía Ágora, que prevé levantar más de 2.000 viviendas en varias fases. La inversión, en conjunto, supera los 600 millones de euros y tendrá zonas comunes como piscina, gimnasio, áreas infantiles y espacios compartidos.

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Por otro lado, uno de los puntos que más destacan los promotores es el sistema de construcción. Se va a apostar por un modelo industrializado que, en teoría, permitirá acortar los plazos. Según las previsiones, esto podría reducir en unos seis meses el tiempo de ejecución. También se habla de menos consumo de agua y menos residuos durante la obra.

Un barrio pensado para miles de personas

La primera fase del desarrollo ya tiene números bastante concretos. Se prevé levantar cerca de 4.000 viviendas en unas 56 hectáreas, con capacidad para unos 12.000 vecinos. A eso hay que sumar zonas verdes dentro del propio barrio y el entorno del Cerro de la Herradura, que aportará más espacio natural. La idea es que no sea sólo un lugar donde vivir, sino un barrio completo, con servicios, equipamientos y cierta autonomía respecto al resto de la ciudad.

Pero además este nuevo barrio de Madrid formará parte parte de los llamados desarrollos del sureste, junto a El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales o Valdecarros. En conjunto, todos estos proyectos sumarán más de 100.000 viviendas en los próximos años. Es, probablemente, el mayor crecimiento urbano de Madrid en décadas con el objetivo de aumentar la oferta para intentar contener los precios.

El nuevo barrio de Madrid ya está en marcha aunque se trata de un desarrollo a varios años vista. Lo que ahora es suelo en transformación acabará convirtiéndose en un nuevo barrio, con sus calles, sus comercios y sus vecinos. Pero eso llevará tiempo aunque de momento, ya hay un primer paso. Y con él, la confirmación de que el sureste de Madrid seguirá creciendo en los próximos años, probablemente más de lo que muchos imaginaban.