16.000 m2, restaurantes de moda, cines y espacios para hacer deporte: ya hay fecha para la llegada del centro comercial que va a cambiar Madrid

LESÍX aterriza en el noroeste de la capital con la intención de consolidarse como un gran complejo de restauración, comercio, deporte y entretenimiento, cuya apertura está prevista para el mes de octubre. El nuevo centro comercial de Madrid surge a partir de la renovación integral del antiguo Sexta Avenida, con el objetivo de dar forma a un espacio dinámico, pensado para acompañar al visitante a lo largo de toda la jornada, ya sea para tomar un café después entrenar, disfrutar de una cena con amigos o compartir un plan familiar. Ubicado junto a la A-6, LESÍX busca posicionarse como un enclave cómodo, accesible y versátil.

Con aproximadamente 16.000 m² de superficie y más de 3.300 m² de terrazas y espacios al aire libre, el proyecto está diseñado para invitar al disfrute del tiempo libre, la socialización y la desconexión en un entorno cuidado. Para garantizar la calidad y personalidad del proyecto, se ha contado con la colaboración de Anson+Bonet como asesores gastronómicos, aportando su experiencia en el desarrollo de conceptos culinarios de alto nivel. A ello se suma el trabajo del estudio Con Luz Propia en el diseño de iluminación arquitectónica, asegurando una atmósfera coherente y cuidadosamente pensada. Estas colaboraciones refuerzan la identidad del complejo, integrando tanto la experiencia gastronómica como la estética del espacio.

LESÌX, el nuevo centro comercial que llega a Madrid

«LESÌX nace de la necesidad del entorno por un punto gastronómico de referencia. El proyecto reunirá una selección cuidada de conceptos que se complementarán y potenciarán entre sí, reflejo de las tendencias actuales, con el objetivo de ofrecer opciones para todos los gustos. Entre los operadores de restauración ya confirmados se encuentran: En Copa de Balón, con su concepto de restauración «all day», el establecimiento de referencia para los grandes aficionados al vino cuenta con una carta de más de 500 referencias vinícolas de todo el mundo; Hermanos Vinagre, con una oferta consolidada en el centro de Madrid, se une ahora con sus míticos aperitivos castizos a la A-6 en el establecimiento que abrirá en LESÌX; Rocacho, quienes ofrecerán su dominio con las brasas y la carne y una cuidada selección de arroces; y un nuevo concepto italiano de calidad de mano de La Mafia se sienta a la mesa», detalla la compañía.

Otra de las principales apuestas de LESÌX se centra en el ocio y el tiempo libre. El complejo contará con una oferta premium de entretenimiento que incluye seis salas de proyección bajo el sello Yelmo Luxury, aportando una experiencia cinematográfica más cómoda y exclusiva. En paralelo, el ámbito del deporte y el bienestar estará representado por espacios como O2 Centro Wellness y Patrick Sport, esta última reconocida como una de las tiendas especializadas en esquí más destacadas del panorama actual y un referente para los madrileños, que continuará operando en el propio recinto.

A esta propuesta se sumarán nuevas incorporaciones como un concepto innovador de Barré, junto a una zona de Pickleball equipada con seis pistas, concebida como un espacio de referencia en Madrid que combina actividad deportiva con un componente social, incluyendo un club y un sport bar. En cuanto a la oferta comercial, LESÌX integrará servicios de conveniencia encabezados por Mercadona, que llevará a cabo una próxima reforma de su establecimiento. El conjunto se completará con otros locales dedicados a farmacia, óptica, clínica veterinaria, peluquería y estética, tintorería, arreglos de ropa y un club infantil.

«LESÌX no es sólo el sitio al que ir, sino también donde estar y quedarse. Ofrecerá una agenda dinámica de actividades para todos los públicos con una programación destinada a entretener a sus visitantes. Éste es el reflejo de una nueva manera de entender el tiempo libre: más abierta, más conectada con el entorno y sus necesidades y más centrada en la experiencia integral. Un nuevo enclave que está llamado a formar parte de la vida cotidiana de todos los vecinos del norte de Madrid».

Accesibilidad

Los espacios de LESÌX se han concebido con un enfoque flexible, permitiendo su evolución según las necesidades de cada operador. Los locales presentan diferentes tamaños y configuraciones, lo que facilita su adaptación a distintos modelos de negocio. A este planteamiento se suma una notable mejora en materia de accesos y estacionamiento, gracias a tres plantas subterráneas de parking que ofrecerán más de 720 plazas, además de una conexión directa con las principales vías de entrada y salida.

El nuevo centro comercial se sitúa en una zona estratégica del noroeste de Madrid, cerca de Valdemarín, Aravaca, Pozuelo, El Plantío y Majadahonda, lo que refuerza su atractivo dentro del entorno residencial y empresarial. Su ubicación permite un acceso cómodo desde la A-6 en ambos sentidos, a través de la salida 13 en dirección salida de la capital y la salida 11 en sentido entrada. Asimismo, se encuentra a pocos minutos de otras vías clave como la M-40, la estación de Cercanías de Aravaca y la línea 163 de la EMT.