El truco definitivo de Pablo Motos para mantenerse en forma durante el verano

Pablo Motos ha dado con el truco definitivo para mantenerse en forma durante el verano, los kilos de más ya no serán un problema. El popular presentador de El Hormiguero tiene un cuerpo de escándalo, tal y como vemos en el día a día de este programa en Prime Time. Ha conseguido a pulso esta forma física. Motos, no duda en compartir con sus seguidores en redes sociales su secreto mejor guardado. Pese a la sinceridad del presentador, no ha dejado indiferente a nadie, sino más bien todo lo contrario.

El popular presentador Pablo Motos no ha dudado en compartir con sus seguidores uno de sus secretos mejor guardados. La manera en la que se mantiene en forma es realmente sorprendente, más allá del ejercicio físico que realiza con regularidad, la comida juega un papel importante.

En vacaciones es importante comer bien, algo que es casi imposible con las delicatessen de las comidas y cenas de vacaciones. Las tapas, paella, tortilla de patatas y ensaladilla son los elementos que quizás puedan tirar por tierra nuestros esfuerzos por mantenernos en forma. Pablo Motos no da un truco para conseguir mantenerse en forma.

Tal como dice en sus redes sociales: “Nuestro cerebro creció en un ambiente donde había mucha dificultad para encontrar comida, entonces había que salir a cazar y a veces jugarse la vida. Entonces nuestra vida ha cambiado, pero nuestro cerebro no, nuestro cerebro quiere comer cuantas más calorías mejor, cuantas más calorías tenga la cosa que te vayas a comer, pues mucho mejor por si acaso tienes que estar días sin comer. Eso es lo que piensa el cerebro”.

El truco está según Pablo Motos: “Los diez primeros minutos. Desde que tú empiezas a comer hasta que a tu cerebro le llega la señal de saciedad pasan diez minutos. Y esos son mortales. En esos diez minutos tienes que intentar entretenerte con algo que no tenga muchas calorías. Olvida el pan, que es lo que te dejan en la mesa en los restaurantes y come aceitunas, que están bien, o frutos secos. Con esto, según la neurociencia, comerás entre un 20 y un 30% menos”.

Una técnica que no ha gustado demasiado a los nutricionistas que han criticado a Motos y a su forma de hablar de la comida. Todo aquel que necesite adelgazar o mantenerse en forma debe centrarse en la ciencia y en los especialistas en nutrición.