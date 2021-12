Muchas son las personas que viven la Navidad como una época especial e incluso la más feliz del año, especialmente los niños, pero lo cierto es que son otras muchos, quienes consideran este periodo uno de los más agobiantes, de modo que si no quieres llegar al 25 de diciembre completamente agotado, y deseas poder disfrutar y vivir estos días sin trabajar de forma especial, nada como seguir estos cinco consejos que te ayudarán a sobrevivir a las vacaciones de Navidad.

¿Cómo sobrevivir a las vacaciones de Navidad?

Estás de vacaciones de Navidad y eso ya debería animarte, pero si crees que todo lo que tienes que hacer en los próximos días, y durante las celebraciones navideñas, es demasiado para ti, tan solo debes respirar profundamente y aplicar los consejos ahora indicados.

Calma y concentración

Mejor posponer varios compromisos para después de las vacaciones: hacer todo es imposible, y hacerlo con prisa es aún peor: la prisa genera estrés y enloquece a la gente (regalos, invitaciones, menús de fiesta, etc.). Incluso si estás involucrado en actividades navideñas que parecen inútiles, trata de mantenerse concentrado. Por ejemplo, si estás eligiendo un regalo, no pienses en llamar a un familiar para desearle felices fiestas. O, cuando ya estés celebrando la Nochebuena con los tuyos, deja tu teléfono móvil a un lado por un tiempo y mantente alejado de whatsapp. En resumen: minimizar las fuentes de distracción te ayudará a mantenerte concentrado. Incluso escuchar música o mantener la televisión encendida no siempre es relajante, ni ayuda a concentrarte si ya estás cansado.

Evita las fuentes de estrés

Conducir un coche durante las vacaciones es ciertamente estresante. Tanto en la ciudad, a menudo atascada por buscar (y entregar) regalos, como en la carretera debido al mal tiempo y las colas inevitables. En resumen, el transporte público y los trenes son mejores. Incluso estar en entornos demasiado ruidosos es siempre una fuente de estrés: basta con entrar en un centro comercial para notarlo. Si es realmente necesario, es mejor quedarse allí lo menos posible.

Deporte y look

Hacer deporte siempre es bueno, también para controlar la ansiedad que puedes sentir estos días. Así que no desistas a ir el gimnasio, a la piscina o a salir a correr, incluso si crees que no tienes tiempo. Y luego, para estar en forma durante las vacaciones, evita ir a la peluquería o barbero demasiado cerca de Navidad o Año Nuevo, sino al menos un par de días antes. De lo contrario, es matemático que te estresarás en lugar de relajarte porque te llevará el doble de tiempo y te tratarán incluso peor de lo habitual. Por último, para el look de las fiestas es mejor evitar sorpresas en el último momento: nunca, nunca te pongas ropa (o zapatos) nuevos por primera vez. Pruébalos primero.

Menú sencillo

Que no cunda el pánico con el menú: simplemente no elijas platos elaborados. El menú de fiesta «difícil» te pondrá histérico y ansioso, y no necesariamente del agrado de todos. Mejor platos sencillos, tradicionales y, sobre todo, que también atraigan a los niños. Y no tengas miedo de pedir la mayor ayuda posible a cualquiera que quiera contribuir en la cocina.

No te agobies con los regalos

Para acertar con todos los regalos, haz una lista de las personas a las que debes regalar para evitar olvidar a alguien. Sobre todo procura un regalo para todas las personas que te han cuidado durante todo el año. ¿Para adolescentes? Nunca te equivocarás al dar una pequeña cantidad de dinero, quizás junto con un pequeño obsequio a modo de detalle. Mientras que los psicólogos aconsejan no poner demasiados regalos para los niños debajo del árbol de Navidad . ¿El ideal? Se dice que la cifra perfecta son cuatro.