Club Mapfre lanza su Semana del Cine con 3 euros de descuento por entrada en Cinesa, Kinépolis y Yelmo

Mapfre, a través de su plan de fidelización Club Mapfre, ha renovado su acuerdo de colaboración con las principales exhibidoras de cine en España: Cinesa, Cine Yelmo y Kinépolis, reforzando así su apuesta por ofrecer a sus clientes experiencias de ocio accesible y diferenciadoras.

La renovación del acuerdo coincide con el lanzamiento en primavera de la Primera Semana del Cine, que se celebrará entre el 27 de marzo y el 3 de abril. Estas “Semanas de Cine” se repetirán coincidiendo con cada estación del año. En ellas, los socios podrán beneficiarse del incentivo reforzado de 3 Tréboles por entrada (3 euros para el seguro) en todas las salas colaboradoras de Cinesa, Yelmo, Kinépolis y la red de cines Inticket. Con esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso con la cultura y el entretenimiento accesible, y amplía las oportunidades de ahorro real para sus asegurados.

Francisco Villén, director de fidelización de Mapfre España, ha señalado este como “un acuerdo muy relevante como marca aliada de nuestros clientes que fortalec3e la propuesta de valor de Mapfre, busca ayudar a ahorrar en los seguros, a la vez que acerca la cultura, a ellos y sus familias, a través del ocio”.

Gracias a esta renovación, los socios de Club Mapfre podrán seguir disfrutando de tarifas reducidas en más de 1.000 salas, así como de descuentos en menús de palomitas y refrescos y promociones exclusivas. Cada entrada adquirida a través del Club permite obtener, durante todo el año, 1 Trébol por entrada, sistema propio de ahorro aplicable al seguro del cliente, y durante las semanas del cine, esta ventaja se triplica, ofreciendo 3 Tréboles por entrada.

En 2025, los socios del Club adquirieron más de 95.000 entradas con descuento, consolidando el cine como uno de los beneficios más valorados por los clientes.

Los detalles de las promociones, condiciones y acumulación de Tréboles están disponibles en los canales habituales del Club y en la web de Ahorro de Club Mapfre

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados en este país y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.