Nutricionista y autora del libro Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes (Grijalbo). Blanca García-Orea es muy activa en redes sociales, pero si en algún lugar de la red brilla con fuerza es en Instagram, un lugar donde posee más de 540.000 seguidores fieles y muy variopintos. En su cuenta, @BlancaNutri, que así es como todo el mundo la conoce, relata cosas de su vida personal –muy muy pocas– y muchísimas sobre nutrición como dudas digestivas y nutricionales, así como recetas súper sencillas, hechas con ingredientes “que todos tenemos en casa”.

Insta a leer las etiquetas de lo que compramos porque, claro, creemos que son sanos y –ay madre mía– no lo son como, por ejemplo, la carne picada envasada que “tiene unos ingredientes que ponen los pelos de punta”. Eso sí, reconoce que comer productos frescos “es muy caro, deberían bajar de precio porque estamos creando un problemón, es más barato merendar unos Donettes que fruta”.

Por último, la nutricionista confiesa algo que todos hacemos: mirar la cesta de la compra de los demás en el supermercado. “Lo hago y pienso en todo lo que se va a meter para el cuerpo. Por eso, yo informo a la gente de lo que va a comer, pero ¡hay quienes se enfadan porque se lo digo o lo hacen mal!”.

Dice que es importante comer bien, pero, cuénteme: ¿qué es realmente comer bien?

Comer bien, sobre todo, significa comer productos frescos como frutas, verduras, carne, pescado, huevos, legumbres, etc. En definitiva, productos que no estén envasados.

¿Qué es aquello que metemos en la cesta de la compra que creemos que es bueno y es terrorífico?

La carne picada envasada tiene unos ingredientes que pone los pelos de punta.

¡No!

¡Sí! Claro, es que hay que leer las etiquetas de lo que compramos. Tiene muchísimos conservantes, yo desde luego no la compraría, lo mejor es ir a la carnicería, coger la pieza de carne y que te la pique el carnicero.

¿Está de acuerdo con ese mantra que dice que comer bien es muy caro?

Pues sí, estoy de acuerdo con ello. Es que, mira, piénsalo, si vas al súper puedes comprar una caja de Donettes por un euro, ¿no? Entonces, claro, hay gente que dice: “Bueno, con esta caja doy de merendar a mis dos hijos y, además, están felices”. Sin embargo, claro, si compras algo de fruta te va a costar un poco más caro. Creo que los productos frescos deberían bajar de precio porque es un problemón. Es mejor, sin duda, comprar un plátano de Canarias, que tampoco cuesta tanto, que unas galletas o un paquete de Donettes.

¿La alimentación tiene la capacidad de mejorar problemas de salud?

A ver, una buena alimentación no cura enfermedades, pero sí que las puede prevenir y esto creo que es aún más importante. Además, nuestra alimentación también impacta en nuestra economía porque si comer bien sale caro, enfermar sale aún más caro. Es que puede ser caro hoy, pero dentro de un año, si no hay hábitos saludables, podrá ser peor porque tienes diabetes, por ejemplo. Y eso sí que es caro.

Además de Instagram, que hace divulgación, también pasa consulta. ¿Cuál es el caso más sorprendente que ha llegado a su mesa?

Tratamos patologías digestivas y hormonales como amenorreas o faltas de reglas, así como temas de fertilidad. Por ejemplo, mejorando el sistema digestivo hay muchas mujeres que por fin logran quedarse embarazadas.

Qué me dice. Lo desconocía.

Sí, así es. Si una persona tiene problemas digestivos, el cuerpo tiende a ahorrar energía y justamente la fertilidad, concebir una vida, requiere de muchísima energía, es lo más caro. Por ello, si hay una inflamación del intestino, por ejemplo, la energía se va a centrar en esa dolencia.

Es decir, una mujer con una alimentación buena, sana y correcta tiene más probabilidades de embarazo que una que no la lleva, ¿no?

Sí. A veces, piensa, hay mujeres que tienen intolerancias a ciertos alimentos, que son celíacas y no lo saben, y eso dificulta la fertilidad. Por ello, miras las intolerancias, les retiras ciertos alimentos y, de repente, se quedan embarazadas. Hay que explorar todas las posibilidades.

¿Estar delgado debería ser el fin último de una alimentación sana?

No, el adelgazar o engordar es una consecuencia más, pero el fin último no es o al menos no debería serlo. En este sentido, en mis libros intento dar otra visión de la nutrición.

Dice que hay alimentos que ponen contento. ¿Cuáles son?

Las legumbres, el pavo, el plátano o el chocolate, por ejemplo.

Sobre el chocolate, hablemos, que la gente tiene muchas dudas.

Es que la industria tiene a la gente muy confundida, cuando ves 0% azúcar como reclamo crees que lo estás comprando bien, ¿no? Pero realmente no miramos bien que lleva muchísimos edulcorantes. Siempre digo que el chocolate debe tener más de un 85% de cacao y no ser el típico sin azúcar. Si tomas con edulcorante, lo más probable es que sientas problemas digestivos como hinchazón, gases, etc.

Como experta, ¿qué piensa de los alimentos para veganos que imitan la textura y sabor de la carne?

A ver, a mí me parecen bien. Pero también es cierto que hay personas que, aunque quieran, no pueden ser veganas o vegetarianas y dejar de tomar carne, aunque estés concienciado con el tema animal, algo con lo que tampoco estoy muy de acuerdo, la verdad, porque a veces se te puede olvidar tu salud.

¿Por qué dice que hay personas que no pueden ser veganas o vegetarianas?

Por ejemplo, una persona que tiene diabetes lo tiene complicado. A ver, con el tema de la carne, estoy de acuerdo en que hay que reducir el consumo, pero sin duda para mí lo más importante es la calidad del producto. Bueno, para mí y para todos, yo creo. No es lo mismo comprar la carne de unos pollos que no han visto la luz que la de unos animales criados en libertad. El problema es que cada vez compramos carne, huevos y pescado de peor calidad. Está todo muy industrializado.

¿Cuál es la comida que peor hacemos?

Los desayunos son terroríficos. Los solemos hacer con prisas, cogemos una galleta o algo rápido, y es lo más importante de nuestro día porque será lo que permita aliviar la ansiedad o elevarla. Si empezamos el día con galletas a la hora y media tendremos nuevamente hambre porque te da un bajón, ya que sube la glucosa. Estarás irritado, nervioso y con hambre, incluso hay personas que sufren taquicardias, mareo y desconcentración.

Entonces, dígame, ¿qué comemos?

Primero planifiquemos. Metamos grasas buenas como aceite de oliva y aguacates, hidratos y proteínas de calidad con fruta, hummus para veganos, huevos para vegetarianos, una crema de frutos secos, etc.

Confiese, Blanca. ¿Mira de reojo las cestas de la gente cuando va por el súper? Yo lo hago, no pasa nada, siéntase libre.

Bueno, es algo que no se puede evitar. Así que sí, claro que lo hago, y pienso: “Madre mía, lo que se va a meter para el cuerpo”. Eso sí, cada uno que haga lo que quiera, yo sólo informo a las personas, pero la decisión es suya. Hay gente que, incluso, se molesta si se lo dices, no digo en mi consulta, sino personas que se enfadan cuando pongo las cosas en Instagram porque a veces ven que lo hacen mal.

Sobre las recetas, la verdad es que son sencillas. ¡Anímense!

Claro, son súper fáciles. Sacaré pronto un nuevo libro, Las recetas de Blanca, y serán platos fáciles hechos con ingredientes que tenemos en casa, algo que me parece importante. Es que a veces coges un libro de cocina y la mitad de las cosas no las tienes ni sabes dónde comprarlas. Hago cosas prácticas, no soy chef, no tengo ni idea de cocina profesional, sólo soy una superviviente como el resto de las personas.

