Air Wick da la bienvenida a la primavera con “La Casa de las Fragancias”: un viaje multisensorial para descubrir sus fragancias como nunca antes

Con la llegada de la primavera, la ciudad cambia de ritmo: anochece más tarde, la luz se vuelve más cálida, las ventanas se abren y el aire se llena de nuevas sensaciones. Para celebrar este momento del año, Air Wick presenta “La Casa de las Fragancias”, una pop up efímera que abrirá sus puertas el próximo 26 de marzo en el espacio La Cristalería (Calle Sandoval, 3, Madrid). Un refugio pensado para detenerse, respirar y redescubrir el poder de los aromas a través de los cinco sentidos, un lugar donde las fragancias despiertan emociones, evocan recuerdos y transportan a un auténtico universo de sensaciones.

Lejos de ser un simple aroma, las fragancias tienen el poder de transformar cómo se vive cada instante. Un perfume puede transportar a un lugar, despertar un recuerdo o capturar un momento que parecía olvidado. En La Casa de las Fragancias, cada esencia se convierte en un pequeño mundo por explorar, invitando a los visitantes a recorrerlo con olfato, vista, tacto, gusto y oído, sumergiéndose en un viaje sensorial completamente inmersivo e inspirador.

El espacio se plantea como un recorrido a través de los sentidos por algunas de las fragancias más especiales de Air Wick, con distintas estaciones diseñadas para descubrir cada aroma. Cada una recrea la esencia de su fragancia y las sensaciones que evoca, ahora más envolventes y sofisticadas gracias a contar con el doble de aceites esenciales: desde Flor de cerezo, inspirada en los campos en flor y en la frescura de los primeros días de primavera; hasta Campos de Lavanda, donde lavanda y nenúfar se mezclan con maderas suaves para recrear la calma de una tarde de verano; y con Nenuco, una fragancia cítrica, refrescante y de toda la vida, que despierta recuerdos de infancia y momentos llenos de ternura.

Además, la experiencia incorpora tres nuevas fragancias presentadas en 2026; Aire fresco y algodón, con notas de eucalipto, flores blancas y suaves matices de jazmín, nerolí y vainilla que evocan una sensación más refrescante y relajante y la colección Aromas del Mundo, disponible a partir de abril, : Jardines imperiales de Kioto, una sofisticada fragancia floral que evoca la calma de los jardines imperiales japoneses, donde lirio de luna, frutas jugosas y especias dulces se funden en una armonía envolvente suavizada por un toque sedoso de satén; y Playa de Copacabana, una propuesta inspirada en la energía de la famosa playa brasileña, en la que fruta de la pasión y mango tropical se mezclan con notas de durazno y piña; creando una explosión frutal llena de luz y alegría.

La experiencia contará con la colaboración de Adrián Carrera, “la nariz de España” e influencer experto en perfumes con más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok, quien guiará una masterclass para descubrir y catar cada fragancia. Para completar la inmersión, los visitantes podrán degustar cócteles inspirados en cada aroma, reinterpretando los perfumes en sabores y sensaciones, convirtiendo la visita en un deleite para cada uno de los sentidos.

La Casa de las Fragancias se convertirá en un auténtico oasis para celebrar la llegada de la primavera, mostrando cómo cada fragancia puede ser capaz de transformar los momentos cotidianos en experiencias memorables. La entrada será gratuita el 26 de marzo, ofreciendo a todos la oportunidad de sumergirse en este viaje sensorial único.