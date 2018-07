Corinna apunta a los testaferros Fasana y Canonica como los gestores offshore de Juan Carlos en Suiza

La princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las grabaciones facilitadas por OKDIARIO, hace continuamente referencia a Dante Canonica y a Arturo Fasana como dos bastiones imprescindibles en la estructura societaria y financiera del monarca emérito. A ellos se les unía, según Corinna, el primo segundo de Juan Carlos, Álvaro Orleans de Borbón, que también tiene su residencia fiscal en Mónaco.

En las confesiones a Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica, y José Villarejo, el comisario de Policía actualmente en prisión, Corinna afirmaba: “Han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco. Las cuentas de banco en Suiza se han puesto a su nombre…..Ahora están tratando que yo pase esas cosas a Álvaro a través de Dante (Canonica). Me están haciendo la guerra porque yo no quiero cometer un delito”.

Canonica es un conocido abogado suizo por cuyo despacho han pasado importantes hombres de negocios españoles. Es el socio principal del bufete Canonica Valticos de Preux + Associés, aunque con anterioridad trabajó para Rhône Gestión del intermediario suizo Arturo Fasana, imputado en la causa Gürtel.

Los testaferros suizos manejaban cientos de sociedades offshore en paraísos fiscales para facilitar una opacidad efectiva a la hora de mover el dinero negro. Con tan sólo realizar una mínima comprobación en la base de datos de registros internacionales de empresas uno se da cuenta que Canonica figura en más de 130 sociedades offshore, 122 de ellas. El abogado suizo, señalado por Corinna como una persona importante en las finanzas de su antiguo compañero sentimental, aparece como director en 67, como presidente en 38 y como secretario, en 21.

La cuenta nodriza ‘Soleado’

El bróker con sede en Ginebra manejaba la cuenta nodriza ‘Soleado’ abierta en un banco de Ginebra, que fue investigada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La cuenta, bautizada con la clave ‘Soleado’, en homenaje a los clientes españoles por aquello del sol patrio, sirvió entre otras muchas cosas para pagar los gastos de los viajes de Juan Carlos y Corinna durante años. Sólo para los vuelos en jets privados, la princesa alemana y su entonces pareja se gastaban anualmente más de 300.000 euros.

En años previos a la amnistía, como desveló Corinna en las grabaciones reproducidas ayer por OKDIARIO, Juan Carlos cobró una millonaria comisión de una obra faraónica liderada en Arabia Saudí por un consorcio de empresas españoles: el tren de alta velocidad a La Meca-Medina. Un proyecto que alcanzó un presupuesto de 7.000 millones de euros, de los que casi 100 se pagaron en comisiones a Shahpari Zanganeh, casada entonces con el traficante de armas ya fallecido, Adnan Khashoggi, residente en los años 80 en Marbella.

Según la princesa alemana, una parte de ese dinero fue a parar a quien era entonces su compañero sentimental y Rey de España: “Don Juan Carlos seguía reclamando su comisión. El Rey dice: ‘¿Y qué hay de mi comisión? Yo hice posible el tren, yo hablé con mi amigo (en referencia al rey de Arabia Saudí). Yo soy el que hizo que el acuerdo funcionara’. Y Villar Mir responde: ‘Déjame hablar con Zanganeh’”.

La primera licitación se abrió el 1 de octubre de 2006, pero el proyecto estuvo parado hasta que se reactivó el 3 de julio de 2010 cuando se presentaron las propuestas. La iraní Zanganeh fue la intermediaria que logró el desbloqueo aunque Don Juan Carlos reclamó en más de una ocasión su parte. Corinna le increpó: “Vas a recibir comisiones de las empresas españolas que han logrado el contrato del tren y a ti te paga el Gobierno español para representar la industria española. No puedes recibir este dinero”.

Por todo ello, es muy probable que una parte de los 100 millones de Zanganeh sería la cantidad que podría verse afectada por la amnistía que comenta Corinna.