Estados Unidos Varios inmigrantes se encaran a la policía de Nueva York mientras realizan arrestos: «¡Le están pegando!»

Un grupo de inmigrantes se han enfrentado a la policía de Nueva York cuando los agentes estaban realizando varias confiscaciones de motos y bicicletas ilegales en un albergue de Brooklyn. Los oficiales del departamento arrestaron a seis residentes de este refugio el jueves por la mañana y acusó a tres de ellos de agresión a un oficial.

Todo comenzó el jueves sobre las 7:50 a.m cuando el departamento de policía de la ciudad norteamericana acudió al albergue para hombres situado en el número 455 de Jefferson Street en East Williamsburg porque había recibido varias quejas sobre motos y bicicletas estacionados en la zona.

Según fuentes policiales consultadas por el periódico New York Post, cuando las fuerzas del orden llegaron y comenzaron a confiscar los vehículos algunos de los residentes se salieron de control provocando una pelea que condujo a seis arrestos. Tres de los inmigrantes de entre 22 y 26 años fueron detenidos por atacar a un oficial mientras que los demás fueron acusados de resistirse al arresto y de obstrucción a la autoridad. Los seis viven en el mismo complejo de refugios, un edificio de seis pisos entre Flushing Avenue y Jefferson Street en la frontera con Queens.

El video de la trifulca, que ha sido difundido por redes sociales donde acumula casi 300 mil visualizaciones, muestra como varios hombres comienzan a gritar a los agentes de policía que intentaban detener un sospechoso y apoderarse de las motos ilegales. «Esto es brutalidad porque no le está pegando a nadie», dice uno de los inmigrantes. «¡Miren le están pegando en la cara!», grita otro mientras uno de los hombres esposados lucha con fuerza para liberarse.

🇺🇸 | Policía de Nueva York es atacada por Inmigrantes mientras confiscaba bicicletas y scooter ilegales en un albergue para Inmigrantes. pic.twitter.com/PRnGWVUQHc — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 7, 2023

Finalmente, los oficiales meten al hombre esposado en la parte trasera de un camión de policía aunque uno de los agentes tiene que hacer retroceder a la turba haciendo crepitar un taser eléctrico como amenaza.

No es la primera vez que surgen problemas en uno de los refugios para inmigrantes de la ciudad por los vehículos, que muchos solicitantes de asilo utilizan para encontrar trabajo sin permisos. «Como somos inmigrantes, no tenemos muchas opciones», dijo un inmigrante al canal norteamericano Fox 5. «Una de las opciones más fáciles es tomar una motocicleta y trabajar en Uber», confesó.

Problema migratorio

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, estalló este miércoles en críticas contra la inmigración ilegal a la que acusa de estar «destruyendo la ciudad». El discurso del mandatario ha sorprendido a muchos pues Adams pertenece al partido demócrata, organización cercana a las políticas de asilo para los inmigrantes. Adams afirmó que su ciudad recibe «10.000 inmigrantes al mes» y que la «ciudad que conocemos está por desaparecer».

«Déjenme decirles algo, nunca en mi vida he tenido un problema al que no le vi un final. No veo un final para esto. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York», vaticinó Eric Adams durante una reunión del Ayuntamiento de la ciudad norteamericana en el barrio del Upper West Side.