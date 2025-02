Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tiene previsto firmar un nuevo decreto para declarar el inglés como el idioma oficial de Estados Unidos. Este es un hecho histórico sin precedentes en el país norteamericano. El Gobierno federal de Estados Unidos no ha reconocido ningún idioma oficial desde su fundación, aunque hay 32 estados particulares que sí reconocen formalmente el inglés.

La Oficina del Censo de Estados Unidos informado de que además del inglés, los idiomas más hablados son el español, el chino, el tagalo, el vietnamita y el árabe. Desde la Casa Blanca han confirmado a medios estadounidenses de los preparativos del nuevo decreto que prepara Trump para declarar el inglés como idioma oficial, que está previsto que firme en las próximas horas. El plan del presidente estadounidense coincide también con los esfuerzos previos del Partido Republicano para oficializar el inglés. El congresista James Inhofe ya impulsó una iniciativa similar en 2021 para «evitar interpretaciones erróneas de los textos en inglés de las leyes de los Estados Unidos».

El nuevo decreto concuerda también con la orden de Trump, el día después de su toma de posesión como presidente, de cerrar la página web de la Casa Blanca en español, así como las redes sociales. Esta misma decisión ya la tomó en 2017, durante su primer mandato al frente de la Casa Blanca. La página web de la Casa Blanca en español muestra aún hoy el error de «página no encontrada (page not found)» y muestra un botón con el texto Go home, que puede traducirse como vete a casa. Al pinchar sobre este texto, la web redirige al usuario a la página oficial de la Casa Blanca. Por otro lado, también ha desaparecido el perfil en castellano en la red social X (antes Twitter).