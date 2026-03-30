Trump afirma que Estados Unidos está negociando con el presidente del Parlamento iraní

El presidente de EEUU Donald Trump ha confirmado este lunes que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, es la figura de la dictadura de los ayatolás de Irán con la que Washington ha estado en contacto en las últimas semanas negociando. Donald Trump ha revelado además su ultimátum de una semana para el nombramiento de un nuevo presidente de la Cámara de Representantes tras el ataque de la dictadura de los ayatolás de Irán a una refinería de petróleo israelí.

Trump ha declarado que sabrá «en aproximadamente una semana» si Ghalibaf es alguien con quien Estados Unidos puede realmente colaborar.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha intensificado su ataque contra la infraestructura de Israel al atacar una planta de agua y electricidad en Kuwait, y una refinería de petróleo ha sido incendiada en la ciudad de Haifa, al norte de Israel, tras el ataque con misiles iraníes.

Durante una entrevista concedida al periódico New York Post, Trump ha destacado que ha desplegado el mayor poderío militar en la región, lo que podría infligir daños catastróficos a la dictadura de Irán.

Antes de su conversación con el periódico neoyorquino, el presidente de EEUU Donald Trump ha afirmado que EEUU destruiría instalaciones energéticas iraníes si las conversaciones con un «régimen nuevo y más razonable» no culminaban en un acuerdo y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente ha publicado estos comentarios en redes sociales después de que la dictadura de los ayatolás de Irán declarara que consideraba que el plan de paz estadounidense de 15 puntos estaba compuesto en gran medida por «exigencias excesivas, poco realistas e irrazonables».

La Casa Blanca también ha insinuado la posibilidad de que Trump solicitara a los líderes árabes que cubrieran el coste de la guerra en Irán. El ejército israelí informó haber atacado instalaciones militares en la Universidad Imam Hossein de Teherán y cerca del mar Caspio. La mayor refinería de petróleo de Israel fue alcanzada por un misil iraní, mientras que una base aérea militar en el complejo del Aeropuerto Internacional de Bagdad fue atacada con cohetes.