Un tiroteo en Teotihuacán (México) deja dos muertos y varios heridos

Un hombre ha abierto fuego en las pirámides de Teotihuacán, en México. El sospechoso ha disparado contra los turistas, dejando dos muertos y varios heridos. El tirador finalmente se ha suicidado.

El Gabinete de Seguridad de México ha informado que, junto al tirador, la persona fallecida es una mujer canadiense. El Gobierno del Estado de México ha confirmado seis heridos, cuatro por disparo y dos por caída cuando intentaban huir de las balas bajando por las escaleras. Las autoridades locales recibieron una llamada informando de lo sucedido y varios reportes de grupos de coordinación interinstitucional.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristobal Castañeda, ha detallado que entre las nacionalidades de los heridos hay dos colombianos, un ruso y un canadiense. Los heridos han sido trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

El hombre escaló la Pirámide de la Luna, la segunda más grande de Teotihuacán, y abrió fuego. En el momento, varios turistas estaban paseando. El ataque provocó el caos en el centro ceremonial.

«Un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica», han informado en el comunicado.

Evacuadas las pirámides de Teotihuacán

Las autoridades han informado que se ha desplegado un operativo en la zona, coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación. La zona arqueológica ha sido cerrada tras los hechos.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. La policía ha asegurado un arma de fuego, un arma blanca y varios cartuchos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que ha instruido a las fuerzas de seguridad para que investiguen los hechos.

«Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad», ha dicho.