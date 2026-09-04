El think tank trumpista más influyente en Washington reconoce que «la invasión de Ceuta fue obra de Marruecos»

Kevin Roberts, presidente de The Heritage Foundation, uno de los principales centros de pensamiento conservador de Estados Unidos y rostro visible del Project 2025, el plan de gobierno impulsado por el entorno trumpista, ha señalado directamente a Marruecos por la crisis migratoria de Ceuta y ha reclamado que Washington se posicione junto a España.

«Todos debemos, incluyendo los Estados Unidos, posicionarnos junto a los españoles a esta hora. Y debemos llamar este problema por lo que es: una invasión por parte de Marruecos, que está usando a personas como peones para sus propios objetivos», ha afirmado Roberts este jueves durante su intervención en el V Encuentro Regional de Foro Madrid, celebrado en Santiago de Chile.

Roberts denunció así la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta y atribuyó al Reino de Marruecos la responsabilidad de utilizar a estas personas como instrumento para alcanzar sus propios objetivos.

Trump en Marruecos y el pulso de Washington en pro de España

Las palabras Roberts suponen un respaldo explícito a España procedente de uno de los principales referentes intelectuales del movimiento conservador estadounidense y del entorno político que sustenta a la Administración de Donald Trump, teniendo en cuenta que EEUU mantiene una estrecha relación militar con Marruecos, donde el propio Ejército estadounidense acaba de realizar su gran ejercicio African Lion 2026 con unos 5.000 militares estadounidenses y más de 40 países participantes.

Desde Vox destacan la importancia de las palabras de Roberts y agradecen el respaldo. Fuentes de la formación las enmarcan en las «estrechas relaciones» que, a través de encuentros como Foro Madrid y del trabajo de Fundación Disenso y de Santiago Abascal, buscan «dar a conocer la realidad de España», así como las consecuencias de las políticas de Sánchez y tratar de «paliar, en la medida de lo posible», los efectos de lo que califican como la «política internacional suicida del presidente del Gobierno».

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, también se reunió posteriormente con Roberts. Un encuentro que han hecho público y donde la formación ha agradecido la «claridad» y el «apoyo en la defensa territorial» de España.

Ha sido un placer reunirme con nuestro amigo @KevinRobertstx, presidente de @Heritage. Le agradezco su claridad y apoyo en la defensa de la integridad territorial de nuestra patria y su compromiso con la defensa de Occidente y el vínculo Atlántico. pic.twitter.com/6a9bSywRQS — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) September 4, 2026

El presidente de Heritage pronunció estas palabras en la jornada de clausura del encuentro de Foro Madrid, iniciativa de Fundación Disenso que reunió en Santiago de Chile a dirigentes y representantes del mundo conservador de ambos lados del Atlántico.

El encuentro contó con la participación del presidente argentino, Javier Milei, y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, además de dirigentes de Vox como Ignacio Garriga y José María Figaredo. Santiago Abascal, presidente de Vox y de Patriots, estaba previsto que inaugurase el encuentro, aunque finalmente no pudo asistir por la jornada parlamentaria en el Congreso con Pedro Sánchez.