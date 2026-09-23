Milei carga contra la ONU y la califica de «organización inútil, disfrazada de burócratas» en la Asamblea General

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha cargado contra la ONU este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

«Es una organización inútil, disfrazada de burócratas», ha afirmado el presidente argentino durante su intervención; también ha añadido que la institución hoy en día sólo sirve para «alimentar una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bienintencionados».

Su discurso ha girado también en torno a la denuncia de la ocupación británica de las Malvinas y ha pedido a Londres retomar el diálogo por la soberanía de las islas. En sus palabras se pudo apreciar la tensión que mantiene con los británicos, ya que, como aclaró, por su parte sí ha habido un intento de diálogo «para encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales».

Milei ha demostrado su descontento con la institución, ya que ha manifestado que «nada ha cambiado» desde hace medio siglo. El dirigente ha comunicado que «bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo, mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia», por lo que ha defendido que la disputa por las Malvinas no atañe únicamente a Buenos Aires y Londres, sino que cuestiona la capacidad de la ONU para «hacer valer sus propias resoluciones».

Antes de hablar de las votaciones contra Israel, y afirmar que los que han votado en contra «guardan silencio contra el terrorismo islámico y el genocidio cristiano en África», ha dicho que la ONU ha «fracasado en su tarea de garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos», y que en su lugar la institución «ha permitido el caos, la violencia y el terrorismo internacional».

Pero no sólo ha hablado de la cuestión de las Malvinas y criticado a la ONU. El presidente empezó su discurso haciendo un repaso de sus resultados económicos durante los primeros años de su gobierno. También habló sobre tecnología e inteligencia artificial; aprovechó para mencionar los avances tecnológicos, destacando que son temas cada vez más importantes e influyentes en las decisiones sobre economía y política mundial.

Por último, anticipó que «Argentina no esperará la acción de Naciones Unidas e insistirá en salida pacífica que reabra negociaciones bilaterales con Londres».