Qué sabemos del petrolero ‘Tifani’ abordado por EEUU en el Índico: su vínculo con Irán y la flota oscura

¿Qué sabemos del Tifani, el petrolero abordado por EEUU en el océano Índico el martes 21 de abril? El petrolero de crudo Tifani, objeto de sanciones internacionales, fue abordado por fuerzas estadounidenses durante la noche (hora local de EEUU) en aguas del océano Índico. La operación se enmarca en el endurecimiento de las acciones de Washington contra buques sospechosos de colaborar con redes de exportación de petróleo vinculadas a la dictadura de los ayatolás de Irán.

Un buque de 2003 con varias identidades

Según la base de datos internacional de transporte marítimo Equasis, el Tifani fue construido en 2003 y ha navegado bajo al menos cuatro nombres distintos a lo largo de su historial operativo. EEUU ya abordó otro buque que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz.

Este tipo de cambios de identidad es frecuente en buques vinculados a mercados sancionados o flotas de evasión, donde el registro del barco puede variar para dificultar su seguimiento.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

A continuación se detallan los principales datos conocidos sobre el buque petrolero y el contexto del operativo de EEUU.

US marines board sanctioned VLCC in Indian Ocean US forces have boarded the crude oil tanker Tifani in the Indian Ocean, in what appears to be a further escalation in enforcement against Iran-linked shipping, according to media reports. The 330-metre VLCC, built in 2003, was… pic.twitter.com/pyxHnCs5f4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 21, 2026

Banderas cambiantes y estatus sin ellas

El petrolero también ha estado registrado bajo múltiples banderas de conveniencia, entre ellas:

Malasia .

. San Cristóbal y Nieves .

. Tanzania .

. Camerún .

. Panamá .

. Palaos.

En la actualidad, su bandera figura como «desconocida» en los registros de Equasis. El Pentágono, al anunciar el abordaje, lo describió directamente como un buque «sin bandera», una categoría relevante en el derecho marítimo internacional.

Propiedad y estructuras opacas

Los datos disponibles apuntan a una estructura corporativa poco transparente. Según Equasis:

La dirección del propietario del buque se encuentra en Surinam.

El gerente comercial figura en una oficina de WeWork en Bombay.

Este tipo de configuraciones, con jurisdicciones y ubicaciones dispersas, es frecuente en el comercio marítimo de alto riesgo o bajo sanciones.

Movimientos en zonas estratégicas

El seguimiento del tráfico marítimo indica que el ‘Tifani’ ha operado recientemente en áreas sensibles:

Al inicio del conflicto con la dictadura de los ayatolás de Irán, se encontraba frente a las costas de Omán y Emiratos Árabes Unidos.

El 10 de abril, zarpó del golfo de Omán.

Posteriormente, fue localizado entre Sri Lanka e Indonesia.

Estos movimientos coinciden con rutas habituales de transferencia de crudo en el océano Índico.

Contexto: presión de Estados Unidos

El abordaje del Tifani se produce después de que Estados Unidos anunciara una intensificación de sus medidas contra buques fuera de Oriente Medio que, según Washington, ayudan a Irán a evadir sanciones.

Estas embarcaciones suelen estar vinculadas a la llamada flota oscura o flota clandestina, utilizada para mover petróleo sancionado mediante: