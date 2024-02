Una mujer es abatida después de entrar con un rifle a una megaiglesia de Estados Unidos

Una mujer ha sido abatida este domingo en Houston, Estados Unidos, después de que entrase en la megaiglesia Lakewood con un rifle. Dos agentes que se encontraban fuera de servicio y, que realizaban labores de seguridad en el complejo, dispararon contra la asaltante al verla entrar armada. Antes de morir la mujer hizo alusión a una «posible bomba», pero los agentes no encontraron nada.

Durante el suceso dos personas resultaron heridas, un hombre y un niño de cinco años que se encuentra grave. El tiroteo ocurrió entre ceremonias religiosas en la megaiglesia, a la que suelen acudir unas 45.000 personas cada semana, lo que la convierte en la tercera megaiglesia más grande de Estados Unidos.

Troy Finner, jefe de la Policía de Houston, dijo que la mujer «ingresó al templo con un arma larga y una mochila en la espalda poco antes de las 2 de la tarde e iba acompañada por un niño de unos cinco años». Indicó que el pequeño fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico.

La iglesia fue fundada por el telepredicador John Osteen en 1959. Actualmente la dirige su hijo, el también predicador y escritor Joel Osteen, transmitiendo sus servicios a millones de personas.

Lakewood Church Shooter Identified as

Genesse Moreno. Also went by Jeffrey Genesse Moreno

More to come..

H/t @GrizzysHoodNews pic.twitter.com/O1vVO05wFN

— 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 (@KAM4Texas) February 12, 2024