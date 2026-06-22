Mueren dos menores de 2 y 4 años al quedarse atrapados en un coche en plena ola de calor en Francia

Dos niños, de 2 y 4 años, han fallecido dentro del coche de su madre en la ciudad francesa de Carpentras. El vehículo estaba estacionado en un aparcamiento, aparentemente atrapados en el interior en plena ola de calor.

La policía fue alertada a las 13:10 horas. Al momento, acudió una dotación de bomberos que, aunque intentaron reanimarlos, no se pudo hacer nada para salvarles la vida. Según la fiscal de Carpentras, aunque las causas están por determinar, se prioriza la pista del calor que sacude el país.

Los niños se quedaron atrapados en el vehículo, pero se desconoce cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior. Según La Provence, pudieron haber entrado en el coche sin que se diese cuenta su madre, de 33 años.

Ola de calor en Francia

Francia vive una ola de calor que podría superar la intensidad de agosto de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas. Según las autoridades, este lunes podría ser el día más caluroso a nivel nacional desde que existen registros, sobre la base de un indicador que tiene en cuenta varias estaciones meteorológicas representativas en el país.

El calor es extremo en el oeste y en el interior del país, donde los servicios meteorológicos anticipan que los termómetros subirán hasta los 43 grados en Burdeos, 42 en Nantes, 41 en Rennes y 40 en París, Toulouse, Limoges o Tarbes.

Se recrudece en Europa

Se trata de la segunda ola de calor en menos de un mes. Este nuevo episodio podría prolongarse hasta el fin de semana y recuerda a la ola de calor de agosto de 2003 donde, además de los fallecidos registrados en Francia se registró en Europa 70.000 muertos.