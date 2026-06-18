Mojtaba Jamenei dice que «Trump buscó el acuerdo con desesperación» y revela sus diferencias con el presidente iraní

El ayatolá Mojtaba Jamenei, el fantasmal líder supremo de Irán, ha admitido diferencias con Pezeshkian, el presidente iraní, sobre el acuerdo con EEUU y dice que el presidente, Masoud Pezeshkian, lo convenció para aceptar el acuerdo de entendimiento con EEUU. Además, asegura en el enésimo comunicado que «Trump buscó el acuerdo con desesperación».

Con estas declaraciones, parece claro que el desaparecido Mojtaba Jamenei envía un mensaje de cautela a Washington: Irán firmó la tregua, pero no ha bajado la guardia.

Mojtaba Jamenei sostiene que el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsó el acuerdo «movido por la desesperación» y admite que él mismo se oponía inicialmente al pacto, aunque finalmente lo autorizó por la insistencia del presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

«Para llegar a esta etapa, los políticos realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo», declara Jamenei en su mensaje difundido en redes sociales. El líder supremo subrayó que mantenía «una opinión diferente» y que estaba en contra de firmar la paz con Washington en estos términos.

Sin embargo, explicó que aceptó autorizar el acuerdo tras el compromiso expreso transmitido por Pezeshkian, quien, en su calidad de presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, garantizó que se salvaguardarían «los derechos de la nación iraní y del Eje de la Resistencia». Jamenei destacó que Pezeshkian aceptó “explícitamente la responsabilidad” de esta línea de actuación.

El ayatolá insistió en que Irán no aceptará concesiones excesivas por parte estadounidense y advirtió que cualquier negociación futura, que según él será «presencial», no implicará la aceptación de las posiciones del «enemigo». «A partir de este momento, nosotros —la orgullosa nación y yo, vuestro humilde servidor— esperaremos el cumplimiento de las condiciones establecidas», afirmó.

El memorando de entendimiento firmado anoche por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, establece el fin «inmediato y permanente» de los ataques en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz. Además, Estados Unidos levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní e Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.