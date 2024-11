El millonario Mark Cuban ha señalado este jueves que el ex presidente Donald Trump «nunca» se rodea de «mujeres fuertes y listas» en el espacio matinal de TV The View de la cadena Abc, provocando una rápida reacción de la campaña de Trump y sus votantes. Cuban, amigo de Harris, ha destacado que «nunca se le ve cerca de mujeres fuertes y listas, nunca, es muy simple, le intimidan», cuando se le ha preguntado sobre la capacidad de Donald Trump para atraer a los votantes de la republicana Nikki Haley, que perdió contra el ex presidente en las primarias de estas elecciones presidenciales. «Ninguna mujer lista le apoya», ha señalado el millonario amigo de Kamala Harris.

La presentadora Joy Behar, crítica de Trump, ha respondido de inmediato con sorna al comentario, diciendo a Cuban que «no creo que sea el 100% verdad». A su juicio, la actriz porno Stephanie Clifford Stormy Daniels es «muy inteligente», en un insulto velado a Trump, acusado de haber tenido una relación extramatrimonial con esta actriz de cine para adultos a principios de la década de 2000. El espacio The View se emite en la cadena Abc, propiedad de Disney General Entertainment Content. Su CEO Dana Walden es amiga de la vicepresidenta Kamala Harris. Se conocen desde 1994. Sus respectivos maridos son amigos desde los 80. A su vez, Disney General Entertainment Content es parte de The Walt Disney Company. Su CEO Bob Iger es amigo del ex presidente Barack Obama.

Las mujeres republicanas han tomado las redes sociales respondiendo a Cuban, publicando vídeos denunciando los comentarios del millonario, amigo de Kamala Harris: la representante Elise Stefanik, republicana de Nueva York, ha afirmado que Cuban es una «vergüenza sexista», la representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida, ha asegurado que los comentarios de Cuban eran «por definición misoginia», y la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, ha descrito en redes sociales todas su carrera profesional.

DISGUSTING: Top Kamala surrogate Mark Cuban says no «strong, intelligent women» support President Trump. They’re now openly attacking the millions of strong, intelligent women fighting alongside President Trump every day to Make America Great Again. Will @KamalaHQ disavow? pic.twitter.com/5sPihbzJ8t — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 31, 2024

La portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, ha destacado en un comunicado publicado en redes sociales que los comentarios de Cuban eran «extremadamente insultantes para las miles de mujeres que trabajan para el presidente Trump, y las decenas de millones de mujeres que están orgullosas de votar a Trump».

¿Quién es Mark Cuban?

Mark Cuban fundó el portal de vídeos Broadcast.com con su compañero de la Universidad de Indiana Todd Wagner en 1995. Lo vendió a Yahoo por 5.700 millones de dólares en 1999. En la actualidad, posee una participación minoritaria en los Dallas Mavericks de la NBA y es cofundador de Cost Plus Drugs, que lanzó en enero de 2022 con el objetivo de reducir los precios de los medicamentos con receta. Cuban vendió el 58% de los Dallas Mavericks en diciembre de 2023 por unos 2.000 millones de dólares (antes de impuestos).

Cuban era amigo de Trump. En cambio, este año se ha centrado en promocionar las políticas económicas de Harris. Cuban, que se considera independiente y que en su día apoyó a Trump, discute a menudo con el republicano.