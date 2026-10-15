Al menos 19 heridos al chocar un tren contra un autobús en el Eurotúnel

Al menos 19 personas han resultado heridas este jueves al chocar un tren de mercancías contra un autobús que había volcado en el acceso francés al túnel del Canal de la Mancha, en Pas-de-Calais. El accidente ha dejado completamente interrumpida la circulación de los trenes Eurostar entre Francia y Reino Unido en ambos sentidos.

El siniestro se ha producido hacia las 20:00 horas, cuando el autobús ha volcado junto al andén de embarque. El tren no ha podido evitar la colisión. Los pasajeros del autobús eran chóferes que se disponían a atravesar el Eurotúnel, según el diario La Voix du Nord. Habían dejado sus camiones, que realizan el recorrido a bordo de un tren.

«19 heridos, entre ellos 5 en estado de urgencia absoluta, tras una colisión entre un autobús y un tren de mercancías en el muelle de carga del Túnel bajo el Canal de la Mancha en Calais», recoge el mensaje en redes sociales.

19 blessés dont 5 en état d’urgence absolu après une collision entre un bus et un train Fret au niveau du quai de chargement du Tunnel sous la Manche à Calais https://t.co/0MXs99JZOW — Vincent Lanon (@vlanon) October 15, 2026

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