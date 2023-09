El candidato presidencial Javier Milei ha vuelto a defender sus posturas sobre el Ministerio de la Mujer y el aborto. En una entrevista con el estadounidense, Tucker Carlson, el líder de La Libertad Avanza sostuvo que el Ministerio de la Mujer no ha logrado ningún resultado positivo para las mujeres y que solo se dedica a pintar bancos en las plazas o hacer canciones: «El Ministerio de la Mujer era obvio que iba a causar más daño a las mujeres, salvo a las que son empleadas públicas».

El comunicador de EEUU viajó a Argentina para entrevistar en exclusiva al candidato presidencial que se impuso en las elecciones primarias del 13 de agosto. Durante el encuentro, el político argentino criticó igualmente la idea de que las mujeres sufren discriminación salarial o un techo de cristal y dijo que eso contradice la lógica de los empresarios.

Ep. 24 En español pic.twitter.com/R0BdxpceEs — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 14, 2023

«El liberalismo es el mayor logro de la igualdad ante la ley. ¿Por qué no hay un Ministerio de Hombres?», se preguntó. Añadió que la intervención del Estado siempre es violenta y perjudicial para la libertad y la propiedad.

Milei aseguró que, si llega a la Casa Rosada, no tendrá relaciones comerciales con China ni con ningún otro país que no respete la libertad, la paz y la democracia. Así, descartó cualquier acercamiento con Rusia, Brasil o el papa Francisco, a quien calificó de «socialista». «Nosotros queremos ser el faro moral del continente», afirmó el parlamentario argentino.

El economista también analizó la situación actual del país y la atribuyó al «abrazo de las ideas socialistas hace más de 100 años». Comparó al país con un sapo que se va cocinando lentamente en el agua caliente sin darse cuenta. Criticó la intervención del Estado en la economía y defendió la libertad de precios y la propiedad privada como las soluciones para el conflicto entre las necesidades infinitas y los recursos finitos.

Sobre el aborto

El economista también se refirió al aborto y dijo que es una violación al derecho a la vida. Milei dijo que el liberalismo defiende el derecho a la vida desde la fecundación y que la mujer no tiene derechos sobre el cuerpo del niño. «El niño no es su cuerpo», insistió. Aclaró que no revocaría la ley de aborto aprobada en 2020, pero que la considera una violación al derecho a la vida y a la libertad.

El economista también cuestionó la figura del papa Francisco y lo acusó de jugar políticamente y de tener una fuerte injerencia política. Lo acusó de mostrar una fuerte afinidad con dictadores como Castro o Maduro y de ser condescendiente con las dictaduras sangrientas de izquierda. «Es un problema», sentenció.

El líder de La Libertad Avanza dijo que la justicia social es un robo y una violación de los diez mandamientos.

Milei afirmó que el papa Francisco avala el robo al promover la justicia social, que consiste en quitarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Dijo que eso implica un trato desigual ante la ley y que va en contra de los principios del liberalismo. «Avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto es un problema y está violando los diez mandamientos», sentenció.

Apoyo a Trump

El economista también elogió la figura de Donald Trump, ex presidente de los EEUU y posible candidato republicano en 2024. Le pidió que continúe con su lucha contra el socialismo y los globalistas, y que defienda las ideas de la libertad y la generación de riqueza desde el sector privado. «El Estado no crea riqueza, la destruye. El Estado no puede dar nada porque no produce nada y cuando lo quiere hacer, lo hace mal», sostuvo.

Finalmente, Milei vinculó el cambio climático con el aborto y los acusó de ser parte de la agenda socialista. El líder de La Libertad Avanza dijo que los socialistas promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre para reducir la población humana, que según ellos le hace mal al planeta. «El cambio climático es parte de la agenda socialista y en esa agenda además tiene una parte más oscura que es la agenda del aborto», afirmó el economista.