Insólito accidente en EEUU: un avión atropella y mata a un hombre y 12 pasajeros resultan heridos, 5 graves

El aeropuerto de Denver, en EEUU, ha sido escenario este sábado de un insólito accidente aeronáutico. Lo habitual es que los siniestros de aeroplanos se produzcan en vuelo, pero en este caso se ha producido en tierra, y no por un problema de mala visibilidad, fallo técnico o colisión entre aparatos, sino porque un avión que estaba en plena maniobra de despegue se topó con un transeúnte que se cruzó en su camino. El hombre fue arrollado mortalmente, un motor empezó a arder y provocó que los pilotos realizaran una brusca e improvisada maniobra que tuvo consecuencias entre sus pasajeros: 12 resultaron heridos, cinco de ellos graves.

El siniestro se produjo a las 23:19 horas de Denver. El vuelo 4345 de Frontier Airlines estaba ya en maniobra de despegue cuando se topó con el transeúnte en la pista. No pudo esquivarlo. De inmediato, la cabina informó a la torre de control. El transeúnte yacía muerto sobre la pista y en el interior del avión cundieron momentos de alarma entre el pasaje y la tripulación. El atropello provocó una maniobra brusca que afectó a los ocupantes del aparato.

Cinco de los 12 pasajeros que iban en el avión y que han resultado heridos han tenido que ser hospitalizados. A bordo del aparato iban 224 pasajeros y siete tripulantes.

Según consta en la comunicación por audio entre la cabina del avión y la torre de control, que ha sido desvelada por la CBS, los pilotos informaron inmediatamente después del impacto que uno de los motores empezó a arder y que era necesaria una evacuación inmediata porque la cabina de pasajeros se estaba llenando de humo.

El aeropuerto ha indicado que «el peatón saltó la valla que delimitaba el perímetro del aeropuerto y fue atropellado apenas dos minutos después mientras cruzaba la pista». Murió prácticamente en el acto y, según las primeras investigaciones, no era empleado del aeropuerto. Sus restos mortales están pendientes de identificación. Los hechos están siendo investigados.

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, se ha pronunciado sobre lo ocurrido en redes sociales, donde se ha limitado a describir al fallecido como un «intruso» y ha pedido calma a la espera de los resultados de la investigación.