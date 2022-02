Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado que poco después de las 20:30 horas han «neutralizado» al general checheno, Magomed Tushayev. Al parecer, podría haber sido abatido cerca de Kiev, en el área denominada como Hostome. Tushayev era el responsable del regimiento motorizado 141 de la llamada guardia de Kadyrov: una de las unidades más elitistas de Chechenia y cuyo contingente estaría formado unos 400 hombres.

Magomed Tushayev, era conocido como uno de los señores de la guerra y su pérdida supone un duro golpe para el contingente checheno que fue desplazado a Kiev para apoyar al ejército Ruso en la toma de la capital de Ucrania.

Según información de medios ucranianos, las fuerzas armadas del país dañaron gravemente la columna comandada por Tushayev. Alexei Goncharenko, el presidente ucraniano del Consejo del Óblast de Odessa y miembro de Verkhovna Rada, informó a través de las redes sociales que las unidades del ejército ucraniano en Gostomel habían capturado a los «Kadyrovtsy» y «los habían puesto de rodillas». Estos detalles relatan por si solos la dureza de la guerra que se vive en Ucrania.

Tras el asesinato del presidente Kadyrov (padre del actual presidente) en mayo de 2004 se formaron dos batallones de Spetsnaz, el Yug o Sur, cuyo comandante era Alibek Delimjanov y tenía unos 700 soldados, y el Séver o Norte comandado por Muslim Ilyasov y que tenía unos 500 efectivos. Actualmente hay otros dos batallones, Vostok (Este) y Západ (Oeste).​

La singularidad de estos soldados es que son de religión musulmana sunita en su mayoría, algo parecido a los musulmanes turcos. Estas unidades se agrupan en clanes familiares por lo que es bastante común que un soldado luche junto a sus hermanos, padres, primos o familiares cercanos codo con codo. Esto imprime un carácter especial a estas unidades militares.

