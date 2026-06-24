De la Espriella cumplirá su promesa: «El 8 de agosto ordenaré bombardear los campamentos de narcos y hundir sus lanchas»

Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, asegura que va a cumplir su promesa de luchar contra el narco en el país. Ha anunciado que a partir del 8 de agosto va a empezar a fumigar en los territorios cocaleros las más de 330.000 hectáreas de coca que hay allí.

Además, asegura que va a dar la orden de bombardear «todos los campamentos narcoterroristas». Sin embargo, hay algo que no se tiene en cuenta: allí habitan personas, infantes y familias campesinas; es decir, personas que merecen un territorio de paz.

«He dado la orden de empezar a fumigar el 8 de agosto las más de 330.000 hectáreas de coca que son la fuente primigenia de todas las formas de violencia y voy a dar la orden de bombardear todos los campamentos narcoterroristas haciendo uso de la tecnología disponible para evitar el menor impacto en la población civil, pero los bombardeos vuelven», ha revelado el nuevo presidente electo de Colombia en una entrevista televisiva.

Abelardo de la Espriella también asegura que va a dar la instrucción a los comandantes de la fuerza aérea, del ejército, de la policía, «de dar de baja a todo avión cargado de droga que salga de Colombia. Yo respondo por eso. Y además voy a dar la orden de hundir todas las lanchas que salgan por el Caribe, por el Pacífico, por el Golfo de Urabá».

Estas drásticas medidas forman parte de su política de «mano de hierro» para cortar las rutas marítimas de los carteles de la droga. A sólo unas semanas de su toma de posesión presidencial, programada para el 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella reafirmó que sus instrucciones militares serán contundentes.

Las claves de la estrategia de De la Espriella contra el narcotráfico

El plan de seguridad de Abelardo de la Espriella incluye acciones radicales por aire, mar y tierra: