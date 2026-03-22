El nuevo líder supremo de la dictadura de los ayatolás de Irán, Motjaba Jamenei, aún no se ha dejado ver ni oír. Los iraníes se burlan de él. Lo llaman: «El ayatolá de cartón». ¿Dónde está Mojtaba Jamenei? Los ayatolás fabrican sus mensajes con fotos de IA y su voz grabada. En su primer y apasionado discurso a la nación iraní el 12 de marzo, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, juró «vengar la sangre de nuestros mártires» y mantener cerrado el estrecho de Ormuz. En cambio, este mensaje de desafío no fue pronunciado por el propio Jamenei, sino que se leyó en la televisión estatal por una presentadora.

Desde entonces, el misterio en torno al paradero y el estado de salud de Jamenei no ha hecho más que aumentar. Jamenei no ha aparecido en público, ni el gobierno iraní ha publicado nuevas imágenes suyas ni grabaciones de su voz.

Las imágenes que se han difundido a menudo muestran a Jamenei en escenas claramente ficticias con fines propagandísticos. Sus fotos parecen haber sido generadas o modificadas por inteligencia artificial.

Entre ellas se incluye la foto de perfil de su nueva cuenta de redes sociales, que se basa en una foto de archivo suya modificada por la IA de Google, utilizando la herramienta SynthID de Google. Algunas embajadas iraníes aún no han colgado retratos suyos, a pesar de que las imágenes del líder supremo de Irán suelen adornar la mayoría de las salas.

Jamenei, de 56 años, sucedió a su padre, el líder supremo Alí Jamenei, eliminado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, el primer día de la guerra en un ataque aéreo israelí contra su complejo. Otros miembros de la familia también fallecieron, incluyendo a la esposa de Mojtaba Jamenei, su hermana y el hijo pequeño de esta. Mojtaba Jamenei se encontraba en el complejo en el momento del ataque y resultó herido, según funcionarios iraníes, israelíes, estadounidenses y europeos.

La cuestión es la gravedad de sus heridas. Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, afirmó a principios de esta semana que Jamenei estaba gravemente herido y que esto estaba causando confusión en el liderazgo iraní.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha logrado mantener el control de las calles y atacar con precisión objetivos en todo el Golfo Pérsico, demostrando que sigue siendo capaz de continuar la lucha.

Entre la propaganda y la incertidumbre

Mientras tanto, el régimen ha intensificado su maquinaria propagandística. Mensajes atribuidos al líder, declaraciones oficiales y contenido visual buscan proyectar normalidad y continuidad en el poder.

Sin embargo, muchas de estas comunicaciones no son directas, sino transmitidas por terceros o acompañadas de material visual cuestionado. Esto no ha hecho más que alimentar las dudas entre la población.

Rumores y tensiones internas

La ausencia del líder ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos rumores hablan de heridas graves; otros, de una posible incapacidad temporal. Incluso hay quienes dudan de si sigue con vida, aunque no existen pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones.

A pesar de ello, el aparato estatal sigue funcionando con normalidad. Las operaciones militares continúan, los mensajes oficiales se emiten y el país mantiene su actividad política y estratégica.

Un poder que no se muestra

El caso de Mojtaba Jamenei refleja una paradoja clave: el poder puede seguir existiendo incluso cuando su figura central permanece oculta. En Irán, donde la imagen del líder suele ser omnipresente, esta ausencia resulta especialmente llamativa.

Un símbolo en la sombra

Para algunos, esta situación refuerza la idea de continuidad del sistema. Para otros, abre interrogantes sobre quién toma realmente las decisiones en el país.

Lo cierto es que, visible o no, la figura del líder sigue ocupando el centro del escenario político iraní. Pero su ausencia física ha convertido su figura en algo inusual: un líder del que todos hablan… pero que nadie ve.