Cuánto le ha costado la guerra con Irán a Israel: la sorprendente cifra que revela el Ministerio de Finanzas

El Ministerio de Finanzas de Israel calcula en más de 9.835 millones de euros el coste inicial de la guerra con la dictadura de los ayatolás de Irán, entre gasto militar, compensaciones y costes civiles. La operación conjunta entre Estados Unidos e Israel empezó el pasado 28 de febrero con la eliminación del líder supremo Alí Supremo.

La guerra con Irán ha tenido un fuerte impacto en las cuentas públicas de Israel. Según una estimación inicial del Ministerio de Finanzas, el coste total del conflicto asciende a aproximadamente 35.000 millones de shekels (unos 9.835 millones de euros), una cifra que incluye tanto el gasto militar directo como los efectos económicos derivados de la escalada bélica.

El informe advierte de que el impacto total aún no puede calcularse con precisión, ya que parte de las consecuencias económicas solo se conocerán a medio y largo plazo.

El gasto militar, la mayor parte del coste

Según el Ministerio, alrededor de 22.000 millones de shekels (6.182 millones de euros) corresponden a gastos de defensa y seguridad.

Estos fondos han sido destinados a las Fuerzas de Defensa de Israel, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Nacional y otros organismos vinculados a la seguridad del país.

El Gobierno ha integrado ya parte de este gasto en el presupuesto estatal previsto para 2026, lo que refleja el impacto estructural del conflicto en las finanzas públicas.

🎯🧪 ALCANZADO: Un complejo petroquímico clave en Shiraz. La instalación era uno de los últimos complejos restantes que producían componentes químicos críticos para explosivos y materiales utilizados en el desarrollo de misiles balísticos en Irán. De forma simultánea, las FDI… pic.twitter.com/jwHRi4mEQE — FDI (@FDIonline) April 7, 2026

Compensaciones por daños y pérdidas

Otro de los grandes bloques de gasto corresponde a las compensaciones por daños derivados del conflicto. El informe estima unos 12.000 millones de shekels destinados a:

Daños materiales causados por ataques .

. Pérdidas económicas en empresas.

en empresas. Licencias laborales sin remuneración.

Apoyo a sectores afectados por la actividad militar.

Este apartado refleja el impacto directo del conflicto sobre la economía civil y el tejido productivo del país.

Costes en servicios civiles y emergencias

Además del gasto militar y las compensaciones, el Ministerio de Finanzas calcula alrededor de 1.000 millones de shekels (281.025 euros) en costes civiles adicionales.

Estos incluyen la atención hospitalaria, la respuesta de los servicios de emergencia y el funcionamiento de programas sociales destinados a la población afectada.

Impacto económico aún en evaluación

El informe subraya que el impacto económico total del conflicto podría ser mayor, ya que aún no se han cuantificado plenamente efectos como la pérdida del producto interior bruto (PIB), la ralentización de la actividad económica o el impacto en la inversión extranjera.

El Ministerio reconoce que parte de estas consecuencias solo podrán evaluarse una vez se estabilice la situación.