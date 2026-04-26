En el actual conflicto bélico entre EEEUU, Israel e Irán, y tras varios episodios de tensión, ataques y respuestas, Irán dejó de moverse con rapidez y no reaccionó de inmediato a las últimas acciones de Israel en la región. Un silencio que llamó la atención, pero en ese momento se interpretó como una pausa, quizá una forma de rebajar la presión. Sin embargo, ahora empieza a verse de otra manera. No tanto como una pausa, sino como un tiempo ganado.

Tiempo en el que por lo visto Irán se habría dedicado a hacer algo distinto, con el fin de poder ajustar cómo atacar más que con el hecho en sí de qué atacar. Y ahí es donde empiezan a encajar las informaciones que han ido apareciendo en los últimos días. Las noticias llegan desde medios iraníes, en concreto desde la agencia Tasnim, muy próxima al entorno del régimen. Según lo que han publicado, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica habría estado trabajando en nuevas capacidades para hacer más efectivos sus ataques con misiles. No dan demasiados detalles, pero sí insisten en que ese trabajo explicaría por qué se retrasó la respuesta o porqué ha habido días que parecía no pasar (casi) nada dentro del propio conflicto.

El arma tecnológica encubierta que Irán diseñó para atacar a Israel

En lugar de pensar en una reacción inmediata, lo que se plantea es algo más calculado. Esperar, observar, reunir información y, mientras tanto, preparar el siguiente movimiento. Eso es lo que se desliza entre líneas lo que informa Tasnim.

Y aquí aparece uno de los puntos que más debate está generando. Cuando se habla de «nueva tecnología», muchos esperan un sistema completamente distinto, algo que no se haya visto antes. Pero varios analistas lo ven de otra forma. Creen que no se trata tanto de un salto tecnológico, sino de una forma diferente de usar lo que ya existe. de modo que no parece que se haya optado por cambiar el arma, y sí la forma de utilizarla.

Porque el problema para Israel no es solo cuántos misiles se lanzan, sino cómo llegan. Si se disparan desde distintos puntos, en momentos cercanos, obligan a reaccionar en varios frentes a la vez. Y eso complica mucho las cosas.

Aquí entra en juego la conocida Cúpula de Hierro, el sistema que Israel utiliza para interceptar misiles. Funciona, y lo ha demostrado en numerosas ocasiones, pero como cualquier sistema tiene límites y en el caso de que reciba demasiados impactos potenciales en muy poco tiempo, puede verse superado.

Saturar la defensa, la estrategia de Irán

Las fuentes iraníes aseguran, además, que algo de esto ya se habría puesto en práctica. Hablan de un ataque reciente contra Tel Aviv y otras zonas en el que, según su versión, la mayoría de los misiles alcanzaron sus objetivos. Incluso mencionan cifras muy altas de efectividad.

Pero aquí es donde el relato se rompe un poco si tenemos en cuenta que desde Israel, la versión es completamente distinta. Sostienen que sus sistemas interceptaron buena parte de los proyectiles y que el impacto real fue mucho menor. Pero no es la primera vez que ocurre algo así ya que en este tipo de conflictos, cada parte cuenta lo sucedido de forma muy diferente.

Y eso también forma parte del escenario, porque no todo es lo que pasa, sino lo que se dice que pasa. Lanzar el mensaje de que tienes una tecnología más eficaz, aunque no se pueda comprobar del todo, ya genera un efecto. Obliga al otro lado a pensar que quizá se enfrenta a algo nuevo, a algo más difícil de frenar y eso en sí mismo, ya es una forma de presión.

Además, desde Irán se deja caer otra idea que no pasa desapercibida: que estas capacidades no se han utilizado todavía al máximo. Que lo visto sería solo una parte, una especie de prueba o de primer paso. Eso introduce otro elemento más, que es la sensación de que podría haber algo más detrás. Y en un contexto como el actual, donde cada movimiento se mide mucho, esa incertidumbre pesa.

De este modo, más allá de si existe o no esa «arma tecnológica» como tal, lo que sí parece claro es que el enfoque está cambiando. Ya no se trata únicamente de lanzar misiles, sino de cómo organizar esos ataques, cómo coordinar tiempos, desde dónde hacerlo y con qué intención. Pequeños cambios que, sobre el papel, pueden parecer técnicos, pero que en la práctica pueden marcar la diferencia.

Mientras tanto, el equilibrio sigue siendo frágil. No hay confirmaciones oficiales que aclaren qué ha pasado exactamente, ni tampoco datos independientes que permitan cerrar el debate. Pero eso no impide que la preocupación esté ahí, porque al final, en este tipo de situaciones, no hace falta tener todas las respuestas para que el escenario se complique. A veces basta con la duda. Y ahora mismo, esa duda es parte del problema.