Arabia Saudí lanza ataques aéreos en Yemen contra instalaciones petroleras y militares controladas por los hutíes

La coalición liderada por Arabia Saudí ha lanzado este martes ataques aéreos sobre la capital de Yemen, golpeando instalaciones petroleras y militares controladas por los rebeldes hutíes. Aviones de la alianza saudí han lanzado misiles a la Estación Central de Al Sabaha de la petrolera Petroleum Company, ubicada al oeste de la capital. Horas antes de la ofensiva, el portavoz de la coalición ha emitido un aviso urgente solicitando a la población civil que evacúe la zona.

Los ataques contra los aeropuertos e instalaciones petroleras del reino saudí el pasado fin de semana, que han dejado 14 muertos y más de 300 heridos por parte de los rebeldes hutíes, han desatado la respuesta de la coalición liderada por Arabia Saudí, que ha atacado con misiles Saná.

El portavoz de la coalición saudí, Turki al-Maliki, mediante una publicación en las redes sociales, ha exigido a los habitantes de Saná que evacúen la capital. Especialmente se ha dirigido a los civiles de la Compañía Petrolera de Yemen y la Estación Central de Al-Sabaha para que evacúen las instalaciones «por su propia seguridad». Las autoridades agregan que el reino continuaba sufriendo ataques este martes con tres drones golpeando el norte de Riad, lo cual ha llevado a tomar la decisión de responder con fuerza.

El ataque sufrido este martes en Saná fue confirmado por funcionarios del gobierno yemení, informando que dos aviones de la coalición comenzaron a atacar el norte de la capital y que afectaron a la compañía petrolera del país. Además, el portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Saree, afirmó que estaban respondiendo a los ataques: «La respuesta será dura y dolorosa». Los rebeldes han publicado una advertencia a Arabia Saudí de que continuarán los ataques y han ordenado a los empleados de las instalaciones petroleras de Aramco y han amenazado nuevamente al aeropuerto internacional de Riad.

Trump estudia atacar sus posiciones en Yemen

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado el fin de semana pasado que sopesa lanzar un ataque contra las posiciones de los hutíes en Yemen. «Vamos a estudiarlo. «Acabo de enterarme del último ataque. Vamos a tomar una decisión. Nos movemos muy rápido», ha apuntado.

Durante la tarde de este martes, en la Casa Blanca le han preguntado al mandatario estadounidense si ha tomado una decisión de que Estados Unidos ataque a los rebeldes hutíes, a lo que ha respondido con que: «Se están portando muy mal».