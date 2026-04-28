Un anciano hiere a varias personas a tiros en dos edificios públicos de Atenas

Un anciano ha abierto fuego con una escopeta en dos edificios públicos situados en el centro de Atenas, hiriendo a varias personas. El hombre, de 89 años, ha huido del lugar de los hechos, aunque ya está identificado.

En un primer momento, el autor de los hechos ha protagonizado un tiroteo en una oficina de la Seguridad Social, dejando herido a un empleado. Posteriormente, disparado su escopeta en la planta baja de un edificio judicial, hiriendo a varias personas. Allí las autoridades han encontrado la escopeta que ha utilizado.

Ahora mismo hay un gran operativo policial para localizar al atacante, que se encuentra huido.

Según ha informado ERT News, el anciano ha arrojado varios sobres con documentos en su interior dentro de la sede judicial, asegurando que entre esa documentación se encontraba «el motivo de sus acciones».