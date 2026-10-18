Ana María Aljure, la mujer que lidera el cambio de Barranquilla: «Es el turno del Caribe colombiano»

Barranquilla ya no es sólo la ciudad del Carnaval y de Shakira. Desde que el presidente Abelardo de la Espriella decidió instalar allí la sede alterna del Gobierno de Colombia, la capital del Atlántico disputa a Bogotá el peso político del país. Ana María Aljure, ex gerenta de la Ciudad y futura candidata a la Alcaldía de Barranquilla, lo resume sin rodeos en el plató de OKDIARIO: «Es el turno del Caribe colombiano». Y lo vende como una reivindicación de una región que, dice, ha sido «muy abandonada por los gobiernos de turno».

La designación como sede alterna ha cambiado el día a día de la ciudad. «Nosotros nunca imaginábamos que íbamos a tener unas visitas como la de Marco Rubio, como la de la presidenta de Costa Rica», cuenta Aljure, que habla de un nuevo «turismo político, empresarial, de grandes organizaciones multilaterales» y de la llegada de la banca a Barranquilla. Para la ex gerenta, es «un reconocimiento a la ciudad y a los 20 años de transformación».

Sobre el malestar que pueda haber en Bogotá, donde históricamente se ha concentrado todo el poder administrativo desde la Casa de Nariño, no se esconde: «Las inversiones gruesas del país han estado en las diferentes regiones, en especial en Bogotá, en Medellín. Hoy nosotros lo que estamos diciendo es: bueno, acá estamos».

Homicidios a la baja

Aljure saca pecho de las cifras sociales. Asegura que la pobreza extrema en la ciudad se ha reducido a una tasa en torno a seis puntos gracias a la inversión pública en educación, seguridad y empleo. Y atribuye a la llegada de De la Espriella las primeras «victorias tempranas» en seguridad: «En un comparativo entre agosto y septiembre de este mismo año vimos cómo el homicidio se redujo en casi un 60%».

El modelo, insiste, tiene continuidad. Char suma tres mandatos —no consecutivos— y el mismo equipo político lleva casi dos décadas al frente de la Alcaldía. Cuando llegaron en 2007, recuerda, la ciudad «se encontraba en bancarrota», acogida a la Ley 550 de reestructuración de deudas y sin un peso para invertir. Aljure renuncio a su cargo el pasado 13 de octubre para presentar su candidatura a las elecciones terriotoriales de 2027.

«Un aeropuerto deprimente»

El gran cambio inmediato es el aeropuerto, una batalla que Aljure ha librado durante años. Su diagnóstico es demoledor: «Teníamos un aeropuerto que era deprimente. Usted llegaba y definitivamente no servía nada, no había una escalera eléctrica, no existían unas bandas de equipaje que sirvieran». Sin climatización en pleno Caribe, sin mantenimiento: «el desastre total».

La Alcaldía elevó la petición al presidente, que según su relato aceptó «en pocos minutos» entregar la gestión a la ciudad. Barranquilla ya opera el aeropuerto y la prioridad es la experiencia del usuario: que todo funcione, baños dignos y aire acondicionado. Hay inversiones previstas a corto, medio y largo plazo.

Madrid-Barranquilla, sin escala en Bogotá

El otro hito es el vuelo directo con Madrid que operará Air Europa a partir del 18 de diciembre. «Es un hito histórico en la ciudad», afirma Aljure, que ilustra el problema con su propio viaje: para llegar a la capital española tuvo que esperar prácticamente siete horas de conexión en Bogotá.

La gerenta reivindica el hermanamiento con España —«esta madre patria»— y lo vincula a la literatura, de García Márquez y su Macondo a Cervantes y el Quijote. Con el embajador designado, Juan Ospina, la consigna es posicionar la ciudad y su carnaval. Y atraer «empresarios con propósito»: pone como ejemplo a Air Europa y a Ilunion, del Grupo Social ONCE, que invertirá 17 millones de euros en una lavandería en la que el 70% de la plantilla serán personas con discapacidad.

Un carnaval dedicado a Gabo

El Carnaval de Barranquilla, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad según la UNESCO, se celebrará del 6 al 9 de febrero de 2027. La comitiva ha viajado a Madrid con 130 «hacedores de carnaval» —músicos, artesanos, costureras, constructores de carrozas— para acompañar a Shakira en el Macondo Park. Algunos salían por primera vez de su ciudad.

Según Aljure, esta industria creativa aporta casi 800.000 millones de pesos a la ciudad, genera más de 200.000 empleos y la última edición rozó los 700 millones de visualizaciones. La de 2027 estará «muy ligada a los 100 años de Gabo» y será más «experiencial»: que el visitante pueda subirse a una carroza o salir en una comparsa. Habrá cambios de horarios y lugares que se anunciarán en los próximos días.

El calendario arranca con los precarnavales y la lectura del bando, sigue con la Guacherna por la calle 44 en homenaje a Esthercita Forero, «la novia de Barranquilla», y termina con cuatro días de fiesta que se cierran con el entierro de Joselito Carnaval. «Cuando usted llega a Barranquilla no se quiere ir», remata Aljure.

La entrevista se realizó antes de la renuncia de Aljure a la Gerencia de la Ciudad.