El Gobierno de Polonia investiga como «atentado» un tiroteo en pleno centro de Cracovia que deja al menos cinco muertos

Un hombre ha desatado un tiroteo mortal desde un coche en marcha en pleno centro de Cracovia (Polonia) este sábado por la tarde. Las autoridades han confirmado que hay al menos cinco fallecidos y varios heridos, mientras que el tirador fue neutralizado por la Policía. El Ministerio del Interior polaco ya investiga el suceso, el cual ha sido calificado por el primer ministro Donald Tusk como un «atentado».

Según un portavoz del servicio de Bomberos de Polonia, se efectuaron disparos desde un vehículo en marcha en la plaza del Mercado Principal de la ciudad. El propio primer ministro Donald Tusk de la nación, a través de las redes sociales, ha calificado el tiroteo como un «atentado» y ha adelantado que la policía está investigando el trasfondo del suceso y todas sus circunstancias.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, afirma estar «profundamente preocupado por las noticias de los trágicos sucesos» y expresa sus condolencias a las víctimas, los heridos y sus familias. «Sigo en contacto con las autoridades pertinentes y espero una explicación completa de las circunstancias que rodean estos trágicos sucesos», afirma Nawrocki en una publicación en su cuenta oficial de X.

Por el momento, los motivos del tiroteo aún no están claros, pero está circulando en las redes sociales vídeo en el que se ve al conductor de un coche negro en plena marcha disparar a los peatones que caminaban por las calles del centro de la ciudad. La Policía ha logrado neutralizar al tirador que ha resultado herido y está bajo custodia mientras es trasladado a un hospital cercano.