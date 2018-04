Cambridge Analytica también obtuvo datos de los usuarios de Facebook para la campaña por el Brexit

Una comisión del Parlamento británico ha publicado este lunes pruebas de que la campaña por la salida de Reino Unido de la UE se benefició de la labor de la consultora Cambridge Analytica, que obtuvo datos personales de millones de usuarios de Facebook violando sus términos de uso.

Nigel Oakes, fundador del SCL Group, empresa matriz de Cambridge Analytica, reconoce en transcripciones que Cambridge Analytica se ofreció a la campaña Leave.EU si finalmente era reconocida como la campaña oficial del ‘Sí’ al Brexit. “No había contrato ni dinero”, pero hicieron un trabajo para demostrar su capacidad, según las pruebas recogidas por la comisión. Finalmente Leave.EU fue derrotada por Vote Leave como campaña oficial, pero tras la decisión desde el propio grupo anunciaron que seguirían trabajando por el Brexit.

En una transcripción del miembro de Leave.EU Andy Wigmore, este afirma que la campaña copió los datos de Cambridge Analytica. “Leave.EU se benefició del trabajo con Cambridge Analytica antes de que fuera designada oficialmente como campaña para el referéndum”, ha afirmado el presidente de la Comisión Digital, de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento, Damian Collins.

Oakes ha añadido que la afirmación de Wigmore plantea “más preguntas sobre cómo la campaña Leave.EU consiguió la base de datos para ello (copiar los métodos de Cambridge Analytica) y si se utilizaron datos de consumidores de otras empresas”.

Hasta ahora, el fundador de Leave.EU, Arron Banks, sostenía que no colaboraron con Cambridge Analytica por las reticencias al respecto que había dentro de la campaña y afirmaba que no se habían beneficiado en modo alguno de esta empresa. El antiguo presidente de Cambridge Analytica Alexander Nix afirmó incluso en el Parlamento británico el pasado mes de febrero que la empresa no colaboró con Leave.EU.

El informe de la comisión afea además a Wigmore y Oakes que hayan alabado las técnicas de propaganda nazis y señalan los vínculos de ambos con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. “La maquinaria de propaganda de los nazis, por ejemplo, si obvias el horror y todo ese tipo de cosas, era muy inteligente la forma en la que gestionaron lo que hicieron”, ha apuntado Wigmore, según la transcripción.

Collins ha señalado que los “mensajes extremos” sobre inmigración que se lanzaron durante la campaña implican que “estas declaraciones son preocupantes ya que los datos podrían haberse utilizado para dirigirse a votantes susceptibles a mensajes para crear ‘un enemigo artificial’ contra el que actuar”.

Cambridge Analytica se hizo con los datos de millones de usuarios de Facebook sin permiso tres ser contratada por Donald Trump para la campaña de las elecciones presidenciales de 2016. También está siendo investigada por su papel en la campaña del referéndum del Brexit de 2016.