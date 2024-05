Horóscopo hoy 25 de mayo: Este fin de semana van a estar en la lista negra estos signos del zodiaco

El horóscopo de hoy 25 de mayo de 2024 coloca en la lista negra estos signos del zodiaco que sin esperarlo tendrán un fin de semana de infarto. El momento en que nacemos tiene mucho que ver en cómo somos, es una regla básica contra la que tenemos que luchar.

No podemos esconder quienes somos, pero tampoco podemos evitar dejarnos llevar por una serie de elementos que son fundamentales. Toma nota de todo lo que te espera este día según una previsión del horóscopo que te afectará de lleno.

Estos son los signos del zodiaco en la lista negra este fin de semana

Géminis no te van a invitar a ninguna fiesta, sino todo lo contrario, te vas a quedar más solo que la una y eso es algo que te encantará poner en práctica. Empieza a sentirte un poco mejor con todo lo que pasa a tu alrededor, realmente lo necesitas.

Libra llegarán palabras que no quieres oír, pero hace tiempo que están dentro de ti. Todo tiene un propósito y quizás este nuevo cambio de ciclo te hará pensar en las cosas buenas que están llegado a tu alrededor. Asume ese cambio que quizás te apasionará más adelante.

Sagitario llevas tiempo en la lista negra, pero no vas a poder moverte de ella, de momento, especialmente cuando las cosas no funcionan en tu vida. Te sientes atrapado y seguirás estándolo durante mucho tiempo más si no haces nada para poder evitarlo.

Aries ten paciencia

La paciencia es una cualidad que parece que no tengas, pero está muy en el fondo de tu corazón. Deberás usarla para luchar contra algunas personas de tu entorno que no quieren entenderte del todo.

Tauro tu tenacidad te hará perderte

Cuando dices algo, lo cumples, por mucho que te cueste, no vas a parar hasta llegar hasta dónde te has propuesto y eso no siempre es bueno. Tienes que afrontar un cambio de rumbo que supone renunciar a tus sueños.

Géminis estarás en la lista negra

Llegan malas noticias Géminis, por mucho que lo intentes, no vas a poder salir de una lista negra en la que se te incluirá de lleno. Habrá llegado el momento de quedarse en casa, algo que te costará mucho.

Cáncer detente antes de tiempo

Antes de que tus pensamientos arrasen con las esperanzas que tienes, tendrás que detenerte, poner fin a un problema que llevas arrastrando demasiado tiempo. Es hora de frenar del todo.

Leo, serás consciente de tus problemas

Si hay algo que te cuesta especialmente es estar pendiente de unos problemas que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Todo lo que pasa a tu alrededor puede ser una realidad.

Virgo ten cuidado con lo que deseas

Eres uno de los signos más poderosos mentalmente, por lo que vas a poder conseguir aquello que realmente te propongas con unos pocos pensamientos. Ahora o nunca, ve a por ello.

Libra te sientes abatido

Este fin de semana estarás en la lista negra de personas más alegres, te encontrarás en un momento muy distinto al esperado. Las cosas no acabarán saliendo como imaginabas, sino más bien todo lo contrario.

Escorpio empieza a creer más en ti

Eres la persona que realmente quiere ser y eso significa que hay que poner hilo en la aguja de tu propia autoestima. Si crees un poco en ti, seguramente podrás obtener tus propios nuevos retos.

Sagitario empieza a cambiar ahora mismo

Si lo que quieres es que las cosas cambien a tu alrededor, lo tienes fácil, empieza a ser el centro de tus cambios o realmente no vas a poder llegar hasta donde te propongas. Es hora de visualizar esta transformación que llevas dentro.

Capricornio ten un poco más de fuerza

Aunque eres una persona que no se deja vencer por nada o por nadie, habrá llegado el momento de coger fuerza. Las personas de tu entorno están intentando tumbarte y eso es algo que harán sí o sí.

Acuario empieza tus nuevos hábitos

El cambio que quieres ver en ti sólo empezará con unos hábitos nuevos que podrás poner en práctica. Este fin de semana seguirás con esa transformación que llevas tiempo dejando atrás. Es algo que necesitas.

Piscis sé consciente de tu alrededor

Tienes una serie de problemas a tu alrededor que te impiden avanzar, coges el lastre de personas de tu entorno que saben como intentar tumbarte de una forma o de otra lo acabarán haciendo si les dejas.

La luna menguante nos regalará algo de tiempo para reflexionar y seguir avanzando en un camino que puede traernos casi de todo. Es tiempo de cambios así que será mejor que empieces a verlos llegar a gran velocidad.